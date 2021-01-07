Папа Римський привітав християн східного обряду з Різдвом

Молитовна зустріч відбувалася у форматі відеотрансляції через карантинні обмеження.

Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим.

Про це повідомляє VaticanNews.

"З любов’ю звертаюся до братів і сестер східних Церков, католицьких і православних, які згідно зі своєю традицією... святкують Господнє Різдво. Складаю їм найщиріші побажання святого Різдва, у світлі Христа, нашого миру та нашої надії", - сказав Франциск.

У своїх роздумах Папа Франциск також зазначив, що "спасіння, здійснене Христом, не знає кордонів".

Молитовна зустріч через карантинні обмеження відбувалася у форматі відеотрансляції з робочого кабінету Папи в Апостольському палаці.

Нагадаємо, згідно до результатів соціологічного дослідження групи "Рейтинг", 77% українців святкують Різдво 7 січня, 56% вважають його улюбленим серед новорічних свят. Водночас взагалі не відзначають це християнське свято 5% опитаних.