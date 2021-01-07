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Зеленський засудив безпрецендентне насильство проти Конгресу в США

"Нас надихає стійкість найстарішої та найбільшої демократичної установи у світі". 

Зеленський засудив безпрецендентне насильство проти Конгресу в США
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відрегував на масові заворушення та штурм Конгресу, які відбулися вчора у Вашингтоні під час зарахування голосів колегії виборників.

Зеленський у Twitter зазначив, що засуджує безпрецендентне насильство проти Конгресу.

"Нас надихає стійкість найстарішої та найбільшої демократичної установи у світі, яка протягом кількох годин після цієї жахливої атаки провела історичну сесію, яка підтвердила волю американського народу", - додав він.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що розлючена штурмом Капітолію та масовими заворушеннями у Вашингтоні, які чинили радикальні прихильники 45-го президента США Дональда Трампа. 

Вона вважає, що сумніви Трампа у результатах виборів створили атмосферу для масових заворушень у Капітолії. Більше 50 осіб було заарештовано.

Під час масових заворушень загинули три людини, зокрема жінка, застрелена в приміщенні Капітолію поліцейським.

Дональд Трамп закликав віцепрезидента Майка Пенса не засвідчувати результати президентських виборів у Сполучених Штатах. Пенс заявив, що він не має повноважень відхиляти голоси колегії виборщиків, назвавши свою роль на спільному засіданні Конгресу щодо підрахунку бюлетенів “значною мірою церемоніальною”.

Конгрес оголосив Джо Байдена переможцем зі значною затримкою, а Дональд Трамп знову заявив, що не згоден з результатами, але з 20 січня буде організовано впорядкований трансферний період влади. 

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