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У МЗС України відреагували на заворушення у Вашингтоні

Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше. 

У МЗС України відреагували на заворушення у Вашингтоні
Фото: mfa.gov.ua

Якнайшвидше відновлення верховенства права та демократичних процедур у США важливо для всього демократичного світу, зокрема - України.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше. Це важливо не лише для США, а й для України та всього демократичного світу", - повідомив голова МЗС України.

Нагадаємо, у Вашингтоні сьогодні розпочалися масові акції протесту на підтримку діючого президента США Дональда Трампа. Група протестувальників у камуфляжі увірвалася до будівлі американського Сенату, влаштувавши безлад у внутрішніх приміщеннях та сутички з правоохоронцями. За попередніми даними від вогнепального поранення загинула одна людина з числа протестувальників.

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