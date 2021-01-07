У МЗС України відреагували на заворушення у Вашингтоні

Якнайшвидше відновлення верховенства права та демократичних процедур у США важливо для всього демократичного світу, зокрема - України.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше. Це важливо не лише для США, а й для України та всього демократичного світу", - повідомив голова МЗС України.

Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше. Це важливо не лише для США, а й для України та всього демократичного світу. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2021

Нагадаємо, у Вашингтоні сьогодні розпочалися масові акції протесту на підтримку діючого президента США Дональда Трампа. Група протестувальників у камуфляжі увірвалася до будівлі американського Сенату, влаштувавши безлад у внутрішніх приміщеннях та сутички з правоохоронцями. За попередніми даними від вогнепального поранення загинула одна людина з числа протестувальників.