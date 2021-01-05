Світовий банк прогнозує ріст глобальної економіки у 2021 році

Разом з тим у СБ не виключають, що відновлення економіки буде млявим за відсутності більш рішучих дій політиків з приборкання пандемії COVID-19.

Світова економіка може вирости на 4% в 2021 році за умови, що глобальна вакцинація від COVID-19, яка вже почалася, триватиме протягом всього року.

Про це йдеться у січневій доповіді Світового банку, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

У Банку також не виключають, що відновлення економіки буде млявим за відсутності більш рішучих дій політиків з приборкання пандемії COVID-19 і реалізації реформ, які сприяють зростанню інвестицій.

"Хоча світова економіка знову зростає після падіння на 4,3% в 2020 році, пандемія привела до маси жертв і хворих, увергнула мільйони людей в бідність, і попереду у нас, можливо, тривалий період низької економічної активності і низьких доходів, - йдеться в доповіді СБ. - Пріоритетні завдання політиків на найближчий час - обмеження поширення COVID-19, забезпечення оперативного і широкомасштабного впровадження вакцин. Щоб підтримати відновлення економіки, владі також необхідно створити умови для здійснення циклу інвестиційної діяльності, спрямованої на забезпечення сталого зростання економіки, в меншій мірі залежного від державних запозичень ", - сказано у прогнозі.

Згідно з прогнозом, ВВП США в 2021 році зросте на 3,5%, єврозони - на 3,6%, Японії - на 2,5%. У 2020 році американська економіка, за оцінками СБ, знизилася на 3,6%, економіка єврозони - на 7,4%, Японії - на 5,3%.

Китайська економіка, як очікується, зросте на 7,9% в поточному році після підвищення на 2% в 2020 році.