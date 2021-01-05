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У Китаї ексголову найбільшої компанії з управління активами засудили до страти

Суд визнав чиновника винним не тільки у корупції та хабарництві, а й у двоєженстві.

У Китаї ексголову найбільшої компанії з управління активами засудили до страти
Фото: hinadaily.com.cn

Суд у місті Тяньцзінь на півночі Китаю 4 січня виніс смертний вирок в одній з найвідоміших справ про корупцію в країні і засудив до страти колишнього голову компанії Huarong Asset Management Лая Сяоміня.

Суд визнав чиновника винним не тільки у корупції та хабарництві, а й у двоєженстві, передає Reuters.

Зокрема, йдеться про хабарі на загальну суму 1,788 млрд юанів (276,72 млн доларів) з 2008 по 2018 рік.

"Лай Сяомінь був беззаконним і надзвичайно жадібним", - йдеться у заяві суду.

Суд зазначив, що більша частина злочинів були скоєні Сяомінем після 18-го з'їзду партії наприкінці 2012 року, коли в Китаї розпочали масштабну антикорупційну кампанію.

"Соціальна шкода була величезною, а злочини надзвичайно серйозними, і він повинен бути суворо покараний відповідно до закону", - сказав суд.

Високопосадовця виключили з комуністичної партії Китаю ще в 2018 році за серйозне порушення партійної дисципліни і законодавства.

Центральна комісія з перевірки дисципліни встановила, що Сяомінь брав участь у політичних авантюрах, перешкоджав  інспекціям і перевіркам, просував окремих осіб на високі посади, а також приймав дорогі подарунки, зокрема гроші, використовував службове становище в особистих цілях і привласнював суспільне майно.

Нагадаємо, в травні 2018-го суд міста Тяньцзінь у Китаї засудив до довічного ув'язнення колишнього високопоставленого чиновника, члена політбюро Комуністичної партії Сунь Чженцая у справі про корупцію. Його було визнано винним в отриманні хабарів на 170 млн юанів.

У листопаді 2017 року наклав на себе руки член Центральної військової ради Китаю генерал Чжан Ян, підозрюваний у причетності до корупційних схем.

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