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Італія збереже жорсткі коронавірусні обмеження у вихідні

Деякі регіони Італії вирішили відкласти навчання в школах до 31 січня.

Італія збереже жорсткі коронавірусні обмеження у вихідні
Фото: EPA/UPG

Влада Італії вирішила зберегти дію карантинних обмежень у вихідні дні, щоб уповільнити поширення коронавірусу. Однак, в робочі дні карантин послаблять.

Про це повідомляє Reuters.

Більшу частину Різдва та Нового року італійці проводили вдома, людям дозволялося виходити з дому лише для роботи, здоров'я та надзвичайних ситуацій або для коротких поїздок до обмеженої кількості друзів чи родичів.

Дія цих обмежень завершується 7 січня. То ж уряд повернувся до застосування різних заходів до різних регіонів.

Всі бари та ресторани у всій країні будуть закритими на ці вихідні, а поїздки між містами будуть мінімальними.

Деякі регіони Італії вирішили відкласти навчання в школах до 31 січня.

Уряд також продовжив до 15 січня заборону на пересування між 20 регіонами Італії, поїздки дозволяються лише для роботи, охорони здоров'я або у разі надзвичайної ситуації.

В Італії кількість щоденних випадків знизилася з приблизно 40 000 в середині листопада до близько 20 000 в даний час, але рівень зараження коливається, і щодня помирають сотні людей.

Нагадаємо, 7 жовтня 2020-го уряд Італії ухвалив рішення продовжити надзвичайний стан через коронавірус до 31 січня.Обмежувальні заходи передбачають носіння масок на вулиці, а не лише у закритих приміщеннях.

27 грудня минулого року у всіх країнах Євросоюзу розпочалася масова вакцинація від ковіду.У країнах ЄС мають вакцинувати усе населення – 450 млн осіб.

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