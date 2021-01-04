Німеччина знизила викиди парникових газів до запланованого рівня на тлі пандемії

З відновленням економіки в 2021 році емісія CO2 може знову зрости.

Обсяг викидів парникових газів у Німеччині в минулому році був на 42,3 відсотка нижче рівня 1990 року. Досягти поставленої мети в галузі захисту клімату країні вдалося завдяки пандемії коронавірусу, передає DW.

За даними аналітичного центру Agora Energiewende (AE), які наводить агентство dpa, обсяг викидів парникових газів у минулому році виявився на 42,3 відсотка (на 722 мільйона тонн) нижчим за рівень 1990 року. При цьому німецька влада ставила завдання знизити шкідливі викиди за 30 років на 40 відсотків.

Емісії вуглекислого газу торік упали більш ніж на 80 мільйонів тон. Однак на дві третини це скорочення обумовлено наслідками обмежень, введених через поширення коронавірусу. Якби їх не було, зниження склало би всього близько 25 мільйона тон, і кліматичних цілей на 2020 рік досягти би не вдалося, пишуть аналітики AE.

У 2020 році енергоспоживання на німецькому ринку впало на 8,7% в порівнянні з 2019 роком і досягло мінімуму в історії об'єднаної Німеччини. Про це свідчили попередні підсумки, опубліковані "робочою групою з енергетичних звітів" (AGEB).

Крім того, націнка на викиди двоокису вуглецю в ЄС трималася на досить високому рівні, здорожуючи шкідливе для екології виробництво енергії за рахунок вугілля, а вартість газу, навпаки, була досить низькою. Нарешті, минула зима в Європі була досить м'якою, що знизило викиди при опаленні будинків.

Разом з тим виконавчий директор Agora Energiewende Патрік Ґрайхен виходить з того, що в 2021 році шкідливі для навколишнього середовища викиди знову зростуть. Сектори транспорту і промисловості знову наростять емісії, як тільки економіка відновиться.

Нагадаємо, у грудні президент Володимир Зеленський під час Міжнародного саміту кліматичних амбіцій заявив, що Україна до 2030 року має скоротити викиди парникових газів на 58-64%.