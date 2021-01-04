Біля станції "Академік Вернадський" відколовся 20-метровий край льодовика

Ці дослідження є важливими, адже стан льодовиків характеризує зміни клімату в усьому світі.

В Антарктиді на острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", відколовся край льодовика Woozle Hill.

Про це повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

"Досвідченні полярники кажуть, що в цьому районі відкол такого масштабу стався вперше. Висота відколотої частини становить десь 20 метрів, це майже як 7-поверховий будинок. Ширина – 5 м. Тріщина в місці відколу була вже давно, тож наші науковці постійно спостерігали за льодовиком", - йдеться в повідомленні.

Вивчення природної криги в Антарктиді – один з постійних напрямів досліджень українських полярників. Вчені спостерігають за тим, як змінюються льодовики: тануть чи навпаки приростають, з якою швидкістю це відбувається, як утворюються тріщини, куди рухається крига.

В Національному антарктичному науковому центрі зазначили, що ці дослідження є важливими, адже стан льодовиків характеризує зміни клімату в усьому світі.

Нагадаємо, станція "Академік Вернадський" розташована на мисі Марина острова Галіндез. Її було створено як наукову базу "Фарадей" Великої Британії, у 1996 році королівство передало її Україні. Станція працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією.

У лютому 2020-го в Антарктиді зафіксовано найвищу температуру за історію спостережень. 6 лютого стовпчик термометра в Антарктиді піднявся до +18,3°C.