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У Сербії розслідують прослуховування президента Вучича

Прослуховування Вучича розслідується як тяжкий кримінальний злочин за статтею "Спроба повалення конституційного ладу".

У Сербії розслідують прослуховування президента Вучича
Фото: EPA/UPG

У Сербії відкрили кримінальну справу щодо прослуховування президента країни Александара Вучича.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на  Novosti.

Видання пише, що слідство, яке суворо засекречено, триває вже деякий час.Справу веде Сектор внутрішнього контролю МВС Сербії.

Прослуховування Вучича розслідується як тяжкий кримінальний злочин за статтею "Спроба повалення конституційного ладу".

Міністр внутрішніх справ Олександр Вулін підтвердив інформацію щодо розслідування.

"Ми докопаємося до істини, і судові органи зроблять свою справу. Ми повинні підтвердити, що президента прослуховували, і гарантувати, що це більше не повториться. Поки рано говорити про те, якою була мета прослуховування телефонних розмов президента, але вже точно не доводиться говорити про благі наміри", - заявив міністр.

Раніше президент Сербії повідомляв, що  його прослуховували досить довго, рік або півтора року, і що у нього є докази - записи власних розмов. Вучич також заявляв, що йому відомо, хто за цим стоїть.

Нагадаємо, Вучич переміг на виборах президента Сербії у 2017-му. Політик виступає за зближення і з ЄС, і з Росією.

У листопаді минулого року у Сербії розгорівся скандал через можливі постачання зброї в Україну. Вучич визнав, що сербська зброя могла опинитися на Донбасі.

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