В Індії через обвал даху в крематорії загинуло 25 людей

Внаслідок обвалу даху крематорію неподалік від Делі, столиці Індії, загинуло 25 людей.

Про це повідомляє India Today.

Інцидент стався в окрузі Мураднагар штату Уттар-Прадеш на півночі Індії. Попередня причина обвалу - сильні опади.

За даними India Today, дах крематорію завалився в той час, коли понад 25 людей сховалися біля будівлі від дощу. Більшість із них були родичами чоловіка, якого в той час кремували.

Ще 15 людей госпіталізували з травмами.

Рятувальники декілька годин вели пошуки, щоб переконатися, що під завалами більше немає жертв.

Нагадаємо, у серпні в Індії 11 робітників загинули при падінні 70-тонного крана. Ще п'ять осіб отримали травми. Кран впав на робочих, які брали участь у його встановленні.