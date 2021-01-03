Джонсон знову відмовив Шотландії у референдумі про незалежність

Референдуми повинні відбуватися лише раз на покоління, заявив британський прем'єр.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон знову відкинув ідею проведення нового референдуму про незалежність Шотландії найближчим часом.

Про це пише “Німецька хвиля” з посиланням на британські ЗМІ.

На референдумі наполягла очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен з огляду на вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу.

"Зі свого досвіду, свого прямого досвіду, можу сказати, що референдуми в цій країні не є особливо веселими подіями", – відказав Джонсон.

Він зазначив, що референдуми не мають особливо об'єднавчої сили для настрою країни і “повинні відбуватися лише раз на покоління”.

Нагадаємо, у січні 2020 року Джонсон відхилив прохання Стерджен про надання їй повноваження для проведення нового референдуму про незалежність.

Перший референдум щодо незалежності Шотландії відбувся у 2014 році. 55% шотландців висловилися проти незалежності.

Однак на референдумі щодо Brexit в червні 2016 року шотландці переважно проголосували за те, щоб Великобританія залишилася в ЄС.

Шотландія – одна з чотирьох головних адміністративно-політичних частин Сполученого Королівства.