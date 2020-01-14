​Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отклонил просьбу главы регионального правительства Шотландии Николы Стерджен предоставить ей полномочия для проведения нового референдума о независимости.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Шотландский народ решительно высказался за сохранение нашего Соединенного Королевства, и это результат, который правительства Шотландии и Великобритании обязались уважать", - написал Джонсон 14 января в своем Twitter.

Он также отметил, что "не может согласиться с любой просьбой о передаче власти, которая приведет к дальнейшим референдумам о независимости", и напомнил, что в 2014 году, когда Шотландия провела такой референдум, Стерджен согласилась, что подобное голосование было единственным в жизни сегодняшнего поколения.

"Еще один референдум о независимости сохранит политический застой, который продолжается в Шотландии последнее десятилетие… Пришло время, чтобы мы все приняли усилия для сплочения Великобритании", - добавил британский премьер.

В тот же день Джонсон предложил с помощью краудфандинга собрать средства на прощальный удар колоколов Биг-Бена в день "Брекзита". На это, по его словам, необходимо 500 тыс. фунтов стерлингов. Как известно, почти 14-тонный колокол Биг-Бена находится на реставрации с 2017 года и звонит только по случаю праздников, например в канун Нового года.

Напомним, в декабре прошлого года Стерджен в письме к Джонсону официально запросила разрешения о проведении нового референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства. По словам первого министра Шотландии, граждане дали понять, что отвергают правительство тори во главе с премьер-министром Джонсоном, которое выводит Шотландию из состава Евросоюза. Стерджен напомнила, что по итогам британских парламентских выборов на прошлой неделе ее Шотландская национальная партия, добивающаяся независимости от Великобритании, резко усилила позиции, получив в шотландском парламенте 48 из 59 мест.

Во время первого референдума, состоявшегося в 2014 году, 55% шотландцев высказались против независимости. Стерджен, однако, подчеркивает, что с тех пор обстоятельства существенно изменились.