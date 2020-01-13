Елизавета II поддержала желание Гарри и Меган сложить королевские полномочия

"Мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью".

Королева Великобритании Елизавета II поддержала желание герцога и герцогини Сассекских отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми.

"Несмотря на то что мы бы предпочли, чтобы они остались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться ценной частью нашей семьи", - говорится в заявлении, обнародованном после совещания в Сандрингемском дворце.

Согласно заявлению, на встрече была достигнута договоренность о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время часть времени в Канаде, а часть - в Британии.

Елизавета II попросила, чтобы окончательные решения были приняты в течение ближайших дней.

Во встрече в Сандрингемском дворце, помимо королевы Елизаветы II и ее внука принца Гарри, принимали участие отец Гарри принц Уэльский и его старший брат принц Уильям. Предполагалось, что супруга Гарри Меган примет участие в разговоре по телефону.

В конце 2019 года Гарри и Меган устранились от исполнения своих рождественских королевских обязанностей и вместе с маленьким сыном Арчи уехали в канадскую провинцию Британская Колумбия. В начале 2020 года они объявили, что складывают с себя королевские обязанности и намерены жить попеременно в Северной Америке и Великобритании.