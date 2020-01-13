Столтенберг анонсировал меры по защите от российских ракет

НАТО собирается отреагировать на размещение Россией ракет 9М729 комплексом мер оборонительной направленности.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.

"Что касается ракет 9М729, то мы (в качестве ответа - ред.) собираемся работать над системами ПВО и ПРО, над обычным вооружением, над укреплением состояния боевой готовности и ускоренной тревогой в случае запусков", - заявил он, отметив, что страны НАТО уже согласовали соответствующие меры.

Столтенберг еще раз подчеркнул, что размещение 9М729 является нарушением условий ДРСМД. "Это часть российской стратегии инвестировать в современные технологии - в том числе и современное ядерное оружие", - отметил глава Альянса.

По словам Столтенберга, НАТО не собирается отвечать России размещением собственных ракет в Европе.

Ракетный комплекс с ракетой 9М729 (по классификации НАТО SSC-8) - разработка российского объединенного конструкторского бюро (ОКБ) "Новатор", расположенного в Екатеринбурге. По данным западных спецслужб, Россия уже не просто испытала, но и приняла на вооружение не менее 64 единиц крылатых ракет 9М729.

Напомним, США и НАТО считают, что созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 км, Москва нарушила условия ДРСМД. Российская сторона утверждает, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, что ракета не может преодолеть 500-километровый рубеж.

В начале февраля 2019 года глава Госдепартамента США Майк Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. На следующий день президент РФ Владимир Путин заявил о зеркальном ответе РФ и поручил МИДу и Минобороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.