АЭС расположена примерно в 50 км к востоку от центра Торонто.

Жители канадской провинции Онтарио утром 12 января получили сообщения о чрезвычайной ситуации на атомной электростанции "Пикеринг". АЭС расположена на берегу озера Онтарио, примерно в 50 км к востоку от центра города Торонто.

Фото: twitter.com/CP24

Менее чем через час власти города опровергли информацию, сообщив, что случайно разослали предупреждающие сообщения, передает Reuters.

"Около 7:30 утра по местному времени (12:30 по Гринвичу) пользователи сотовых телефонов в Онтарио получили предупреждение о предполагаемом инциденте на заводе "Пикеринг", одном из крупнейших в мире. Менее чем через час власти Ontario Power Generation (OPG) заявили, что сообщение было ошибкой", - говорится в сообщении.

Мэр Торонто Джон Тори заявил, что многие из 3 миллионов жителей города были излишне встревожены, а также потребовал провести расследование.

Станция была введена в эксплуатацию в 1971 году, ее полная мощность составляет 3100 мегаватт. "Пикеринг" планируется закрыть в 2024 году.

Напомним, 17 февраля 2019 в Тернопольской области ошибочно сообщили о радиоактивном выбросе. Предполагалось, что сбой в системе оповещения области мог произойти из-за внешнего вмешательства.