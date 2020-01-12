Во время антиправительственного митинга в Тегеране задержали посла Британии

В Тегеране во время антиправительственных протестов 11 января задержали посла Великобритании Роба Макэйра за якобы "подстрекательство к протестам". Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что посол присутствовал во время демонстраций перед Тегеранским университетом Амира Кабира. Там его и арестовали.

Через несколько часов после задержания дипломата отпустили. Однако 12 января его планируют вызвать для дальнейших разъяснений.

В Министерстве иностранных дел Великобритании арест посла осудили и назвали "вопиющим случаем нарушения международного права", передает Reuters.

Фото: EPA/UPG

Напомним, 11 января жители Тегерана вышли на антиправительственный протест из-за сбитого украинского самолета, которого военные по ошибке приняли за крылатую ракету. На митинге звучали лозунги против властей Ирана. Также демонстранты рвали портреты генерала Касема Сулеймани, одного из руководителей Корпуса стражей Исламской революции, которого убили американцы 3 января.



Самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.