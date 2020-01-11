Общее количество протестующих - около 700-1000 человек.

Жители Тегерана в субботу вышли на антиправительственный протест из-за сбитого украинского самолета, которого военные по ошибке приняли за крылатую ракету.

Об этом пишет Reuters, которое ссылается на полуофициальное иранское новостное агентство Fars.

Фото: EPA/UPG

Общее количество протестующих - около 700-1000 человек.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Отмечается, что на митинге звучали лозунги против властей Ирана. Журналисты сообщают, что демонстранты рвали портреты генерала Касема Сулеймани, одного из руководителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которого убили американцы 3 января.

Reuters отмечает, что Fars считается близким к КСИР, и сообщения об антиправительственных протестах здесь редкость.

Фото: farsnews.com

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.