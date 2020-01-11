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Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке

В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана говорится, что причиной трагедии "стал человеческий фактор".

Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке
Фото: EPA/UPG

Иран официально заявил, что "Боинг" украинской авиакомпании МАУ был сбит, поскольку иранские военные приняли его за вражеский объект.

Об этом сообщает Би-би-си.

В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана, сделанного в субботу утром, говорится, что причиной трагедии "стал человеческий фактор".

"Из-за напряжения в отношениях с США иранские военные были в состоянии высокой боеготовности. В таких условиях и за человеческой ошибки и нечаянно самолет сбили", - заявили в иранском генштабе, пообещав, что все причастные будут привлечены к ответственности.

"Во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей Исламской революции, по форме и высоте полета напоминал вражеский объект", - говорится в заявлении иранских военных.

Это же подтвердил и министр иностранных дел Джавад Зариф. Он написал в своем Twitter, что катастрофа произошла из-за "человеческой ошибки в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США".

Зариф также выразил свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.

Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что расследование катастрофы продолжат для установления причин "этой огромной трагедии и непростительной ошибки", передает Европравда.

"Подобный инцидент - это не то, что можно легко пропустить. Требуется дальнейшее расследование", - заявил он.

По словам Рухани, теперь нужно "идентифицировать причины и истоки этой трагедии и подвергнуть (уголовному) преследованию тех людей, кто совершил эту непростительную ошибку".

Отдельной задачей он определил введение изменений в работе ПВО Ирана, которые бы гарантировали не повторение подобной трагедии в будущем.

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни в ночь на 8 января. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев. Среди погибших 11 граждан Украины - 9 членов экипажа и двое пассажиров.

О том, что авиакатастрофа могла произойти из-за попадания зенитной ракеты, сообщили несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президента США Дональд Трамп. CNN со ссылкой на источники, близкие к разведке, сообщили, что самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил, что есть подтвержденные факты, указывающие на попадание ракеты в "Боинг".

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Премьер Великобритании Борис Джонсон также допустил возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но пока не подтверждена.

Вечером в пятницу Служба безопасности Украины назвала назвала основными версиями крушения самолета попадание ракеты и теракт.

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