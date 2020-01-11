Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке

В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана говорится, что причиной трагедии "стал человеческий фактор".

Иран официально заявил, что "Боинг" украинской авиакомпании МАУ был сбит, поскольку иранские военные приняли его за вражеский объект.

Об этом сообщает Би-би-си.

В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана, сделанного в субботу утром, говорится, что причиной трагедии "стал человеческий фактор".

"Из-за напряжения в отношениях с США иранские военные были в состоянии высокой боеготовности. В таких условиях и за человеческой ошибки и нечаянно самолет сбили", - заявили в иранском генштабе, пообещав, что все причастные будут привлечены к ответственности.

"Во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей Исламской революции, по форме и высоте полета напоминал вражеский объект", - говорится в заявлении иранских военных.

Это же подтвердил и министр иностранных дел Джавад Зариф. Он написал в своем Twitter, что катастрофа произошла из-за "человеческой ошибки в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США".

Зариф также выразил свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что расследование катастрофы продолжат для установления причин "этой огромной трагедии и непростительной ошибки", передает Европравда.

"Подобный инцидент - это не то, что можно легко пропустить. Требуется дальнейшее расследование", - заявил он.

По словам Рухани, теперь нужно "идентифицировать причины и истоки этой трагедии и подвергнуть (уголовному) преследованию тех людей, кто совершил эту непростительную ошибку".

Отдельной задачей он определил введение изменений в работе ПВО Ирана, которые бы гарантировали не повторение подобной трагедии в будущем.

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни в ночь на 8 января. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев. Среди погибших 11 граждан Украины - 9 членов экипажа и двое пассажиров.

О том, что авиакатастрофа могла произойти из-за попадания зенитной ракеты, сообщили несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президента США Дональд Трамп. CNN со ссылкой на источники, близкие к разведке, сообщили, что самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил, что есть подтвержденные факты, указывающие на попадание ракеты в "Боинг".

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Премьер Великобритании Борис Джонсон также допустил возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но пока не подтверждена.

Вечером в пятницу Служба безопасности Украины назвала назвала основными версиями крушения самолета попадание ракеты и теракт.