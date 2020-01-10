Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но пока не подтверждена

Днем он будет говорить с Помпео о ходе расследования.

Версия о попадании ракеты в самолет МАУ в Иране не исключается, но пока не подтверждена. Об этом на своей странице в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров – прежде всего правительства США, Канады и Великой Британии – предоставить данные и доказательства, которые касаются катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин. Днем у меня будет разговор относительно хода расследований с Госсекретарем США Майком Помпео", – сообщил он.

Комиссия по расследованию причин катастрофы в Иране продолжает свою работу, к ней привлечены эксперты из Украины.

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 9 членов экипажа и 168 пассажиров, большинство – граждане Ирана.

О том, что авиакатастрофа могла произойти из-за попадания зенитной ракеты, сообщили несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президента США Дональд Трамп. CNN со ссылкой на источники, близкие к разведке, сообщили, что самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил, что есть подтвержденные факты, указывающие на попадание ракеты в "Боинг".

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.