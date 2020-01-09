Джонсон пригласил Зеленского посетить Британию

Премьер-министр Британии Борис Джонсон пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Лондон с целью усиления и углубления сотрудничества.

Разговор Зеленского и Джонсона прошел по телефону, когда украинский президент высказал соболезнования в связи с гибелью трех граждан Британии в катастрофе самолета МАУ. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"В наших контактах с иранской стороной мы четко настаиваем на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорого установления обстоятельств этого трагического происшествия", – сообщил Зеленский Джонсону.

Сообщается, что украинский президент и британский премьер договорились ускорить подготовку нового Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговли и партнерстве между странами в контексте выхода Британии из ЕС. Также обсуждалось упрощение визового режима с Великобританией для граждан Украины.

Напомним, Владимир Зеленский выразил соболезнования премьер-министру Швеции Стефану Левену и президенту Афганистана Ашрафу Гани в связи с гибелью их граждан в катастрофе самолета МАУ в Иране.

В ней погибли граждане семи стран – 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, включая весь экипаж, 10 граждан Швеции, четверо – Афганистана, трое – Британии и трое граждан Германии.