Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
​Подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
​Подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
В Луцке из окна седьмого этажа выпали две несовершеннолетние девушки
В Луцке из окна седьмого этажа выпали две несовершеннолетние девушки
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
ГлавнаяПолитика

Телеканал "НАШ" оштрафовали на 106 тыс. гривен за интервью с Азаровым

Программу признали продолжением российской пропаганды.

Телеканал "НАШ" оштрафовали на 106 тыс. гривен за интервью с Азаровым

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил оштрафовать ООО "Наша Прага" (телеканал "Макси-ТВ" / "НАШ") на 105,6 тыс. гривен за интервью с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Нацсовет признал, что в высказываниях Азарова звучали призывы к свержению конституционного строя и разжигание вражды.

"Гость программы в своих высказываниях о событиях Революции Достоинства, вооруженной агрессии на востоке государства и аннексии Крыма неоднократно использовал формулировки, являющиеся попыткой фальсифицировать исторические события, подменить понятия, определенные в нормативно-правовых актах. Формулировки, озвученные Азаровым, являются распространением необъективной информации, подвергающей сомнению легитимность органов государственной власти Украины, содержат откровенное неаргументированное обвинение представителей власти в действиях, которые преследуются законом, а именно: в бандитизме, мародерстве и преступлениях, что навязывает зрителям отношение к представителям власти как к уже признанным преступникам", - сказано на сайте Нацсовета.

Члены совета также решили, что высказывания Азарова о войне на Донбассе являются "прямым продолжением линии российской пропаганды".

Анализ передачи также зафиксировали ни одной попытки ведущего Дмитрия Гордона изменить риторику гостя, и вся передача содержала только одну точку зрения. Другого мнения или признаков дискуссии не было, что признали нарушением права зрителей на объективную информацию и злоупотребления правом телеканала на свободу выражения мнений.

Представитель канала во время заседания Нацсовета пытался доказать, что высказывания Азарова были оценочным суждением, но этот аргумент не был услышан. Нацсовет признала, что "НАШ" нарушил законодательство, вынес ему предупреждение и выписал штраф в размере 25% от лицензионного сбора - 105 625 гривен и 50 копеек.

Напомним, что компания "Наша Прага" принадлежит Владимиру Мураеву (отец бывшего народного депутата Евгения Мураева) через кипрскую компания Demosena Investments Ltd.

Азаров был премьером Украины с 2010-го по 2014 год. После Революции Достоинства он покинул страну и сейчас живет в России.

В отношении Азарова расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств. Кроме дела о хищениях при создание правительственной Телекоммуникационное сети спецназначения на мощностях "Укртелекома", он фигурирует в деле о незаконном отчуждении военной техники, в завладению сжиженным газом, который принадлежал компаниям "Укргаздобыча" и "Укрнафта", на сумму 2,2 млрд гривен, а также в деле в получении 140 млн гривен за назначение Андрея Клюева первым вице-премьером.

Азаров находится в санкционных списках США и ЕС.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также