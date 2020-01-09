Телеканал "НАШ" оштрафовали на 106 тыс. гривен за интервью с Азаровым

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил оштрафовать ООО "Наша Прага" (телеканал "Макси-ТВ" / "НАШ") на 105,6 тыс. гривен за интервью с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Нацсовет признал, что в высказываниях Азарова звучали призывы к свержению конституционного строя и разжигание вражды.

"Гость программы в своих высказываниях о событиях Революции Достоинства, вооруженной агрессии на востоке государства и аннексии Крыма неоднократно использовал формулировки, являющиеся попыткой фальсифицировать исторические события, подменить понятия, определенные в нормативно-правовых актах. Формулировки, озвученные Азаровым, являются распространением необъективной информации, подвергающей сомнению легитимность органов государственной власти Украины, содержат откровенное неаргументированное обвинение представителей власти в действиях, которые преследуются законом, а именно: в бандитизме, мародерстве и преступлениях, что навязывает зрителям отношение к представителям власти как к уже признанным преступникам", - сказано на сайте Нацсовета.

Члены совета также решили, что высказывания Азарова о войне на Донбассе являются "прямым продолжением линии российской пропаганды".

Анализ передачи также зафиксировали ни одной попытки ведущего Дмитрия Гордона изменить риторику гостя, и вся передача содержала только одну точку зрения. Другого мнения или признаков дискуссии не было, что признали нарушением права зрителей на объективную информацию и злоупотребления правом телеканала на свободу выражения мнений.

Представитель канала во время заседания Нацсовета пытался доказать, что высказывания Азарова были оценочным суждением, но этот аргумент не был услышан. Нацсовет признала, что "НАШ" нарушил законодательство, вынес ему предупреждение и выписал штраф в размере 25% от лицензионного сбора - 105 625 гривен и 50 копеек.

Напомним, что компания "Наша Прага" принадлежит Владимиру Мураеву (отец бывшего народного депутата Евгения Мураева) через кипрскую компания Demosena Investments Ltd.

Азаров был премьером Украины с 2010-го по 2014 год. После Революции Достоинства он покинул страну и сейчас живет в России.

В отношении Азарова расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств. Кроме дела о хищениях при создание правительственной Телекоммуникационное сети спецназначения на мощностях "Укртелекома", он фигурирует в деле о незаконном отчуждении военной техники, в завладению сжиженным газом, который принадлежал компаниям "Укргаздобыча" и "Укрнафта", на сумму 2,2 млрд гривен, а также в деле в получении 140 млн гривен за назначение Андрея Клюева первым вице-премьером.

Азаров находится в санкционных списках США и ЕС.