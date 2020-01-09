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Телеканалам ZIK и 112 Украина назначили проверку за разжигание вражды

Оба канала принадлежат соратнику Медведчука.

Телеканалам ZIK и 112 Украина назначили проверку за разжигание вражды
Фото: tv.112.ua

Нацсовет по телевидению и радиовещанию 9 января назначил внеочередную проверку ООО "ТРК Новые коммуникации" (телеканал ZIK) и ООО "ТРК 112-ТВ" (телеканала "112 Украина") за разжигание вражды.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Проверка телеканала ZIK связана с телепередачей "Каждый из нас президент", которая транслировалась 26 ноября. В ней приняли участие бывшие народные депутаты Надежда Савченко и Михаил Добкин и народный депутат Ренат Кузьмин.

Основание для внеочередной проверки спутникового канала "112 Украина" стали результаты мониторинга эфира за август-декабрь. Было установлено, что в передачах "Большое интервью", "LIVE", "LIVE новости", "Голос народа", "Пульс", "Важно", "Диалог со страной" телеканал допустил высказывания гостей, нарушающие законодательство Украины о телевидении и радиовещании. Среди них - преимущественно пророссийские политики, такие как Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Илья Кива, Наталья Королевская и другие.

По результатам проверок Национальный совет должен принять решения по лицензиатам.

Напомним, что оба телеканала принадлежат соратнику Медведчука Тарасу Козаку.

В 2019 году в Верховной Раде создали временную следственную комиссию, которая должна проверить законность приобретения им этих каналов.

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