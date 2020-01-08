Кабинет министров в среду провел внеочередное заседание, на котором было принято решение направить в Иран поисково-спасательную группу. В ее состав войдут представители разных ведомств, а также компании МАУ, чей самолет разбился недалеко от аэропорта Тегерана.

Об этом говорится в фейсбуке президента Владимира Зеленского.

"Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Среди них - представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и «Международных авиалиний Украины». Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе", - сказано в сообщении.

Пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука в свою очередь подтвердила эту информацию.

Для идентификации погибших планируется взять ДНК-пробы у их родственников.

Обновление. Самолет с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

На своей странице в фейсбуке представитель ОП обнародовал фото самолета, на котором вылетят в Иран украинские специалисты.

Обновление 23:50. Самолет Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Пожелаем им удачи и выполнения поставленных задач. Украина ждет вашего возвращения", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Группа была сформирована из представителей высокого уровня. В нее вошли представители 12 учреждений. В целом состав группы насчитывает 45 человек, сообщил Данилов после вылета самолета в Иран.

"Будет проходить идентификация тел, будут выясняться обстоятельства, при которых произошла эта трагедия. Это люди достаточно высокого уровня. Мы думаем, что результаты работы этой группы будут очень качественными. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что мы выражаем соболезнования родным и близким всех погибших в этой катастрофе, но наша главная задача – разобраться, почему это произошло", - цитирует секретаря СНБО Интерфакс-Украина.

Самолет "Боинг-737-800", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту вместе с экипажем было более 176 человек (в том числе 11 украинцев), все они погибли. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.

Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности, но в МАУ заявили, что никаких нареканий на самолет у экипажа не было. Его выпустили только в 2016 году, а за два дня до катастрофы он прошел техническое обследование.