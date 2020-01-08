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"Бабель": подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко выше человека с камер видеонаблюдения

Разница может составлять от 5 до 15 сантиметров.

Андрей Антоненко, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, выше человека, которого сняли камеры видеонаблюдения в ночь перед преступлением. Об этом пишет theБабель со ссылкой на данные экспертизы, проводившейся в августе 2016 года.

Рост снятого мужчины на видео - 170 см +/- 3% (то есть 165-175 см). Адвокаты Антоненко утверждают, что его рост - 180 см.

В той же экспертизе говорится, что рост женщины, которая закладывала взрывчатку и которую следствие отождествляет с врачом Юлией Кузьменко, составляет 165 см +/- 3% (160-170 см).

Фото: thebabel.net

Напомним, 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета – музыканта и военного Андрея Антоненко (Риффмастер). Мера пресечения действует до 8 февраля 2020.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых – Яна Дугарь  – якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль.

После чего ночью 20 июля 2016 года Юлия Кузьменко в присутствии Антоненко якобы прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением. Утром того же дня, по версии следствия, она дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие.

В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался. Подробнее об этом деле можно прочитать в материале LB.ua "Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?"

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