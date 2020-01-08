Міжнародна конфедерація профспілок: уряд України став на бік олігархів

27 грудня 2019 року Кабінет міністрів вніс до парламенту антисоціальний проект закону про працю, який позбавить працівників правового захисту, а профспілок – спроможності їх захищати.

Генеральний секретар Міжнародної конфедерації профспілок Шаран Барроу засудила урядовий проект закону про працю, як такий, що порушує права та позбавляє працівників на правовий захист.

Фото: gaslo.info

Результатом прийняття миловановського проекту закону стане:

1. Спрощене звільнення працівників у будь-який момент за бажанням роботодавця.

2. Короткострокові індивідуальні трудові договори; договори з нефіксованим робочим часом.

3. Понаднормова робота стане нормою і оплачуватиметься в 5 разів нижче, ніж раніше.

4. Скасування соціальних гарантій працівникам; відсутність захисту матерів з малими дітьми, інших вразливих груп, дозвіл на дитячу працю.

5. Переведення працівника на інше робоче місце без його згоди.

6 Фактичну ліквідацію профспілок.

Законопроект був прийнятий без консультацій з профспілками, та складається всього з 99 статей, щоб розглянути його в парламенті у прискореному турборежимі…

При цьому Уряд Зеленського відмовився звертатися за погодженням до Міжнародної організації праці (МОП), безсумнівно, тому, що проект закону порушує кілька конвенцій МОП.

Пан’європейська регіональна рада Міжнародної конфедерації профспілок (МКП) в середині грудня прийняла резолюцію, в якій засуджує пропозиції, закликаючи уряд України відкликати проект та звернутися за технічною допомогою до МОП.

Через кілька днів Європейська конфедерація профспілок пообіцяла порушити це питання з Європейською Комісією та Європарламентом на підставі того, що урядовий проект закону про працю суперечить Угоді про асоціацію Україна-ЄС.

Генеральний секретар МКП Шаран Барроу зазначила: «Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок! Глобальні профспілки стоять пліч-о-пліч зі своїми сестрами та братами в Україні. Вони заслуговують на гідну працю, достойний прожитковий мінімум та контроль за балансом між особистим життям та роботою. Ми засуджуємо український уряд за нерозсудливі порушення своїх міжнародних зобов’язань, через які країна ризикує втратити важливу підтримку в Європі та світовій спільноті».