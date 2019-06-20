Зеленский: КЗоТ безнадежно устарел, а Жилищный кодекс - "это трэш"

Президент Владимир Зеленский считает, что Кодекс законов о труде безнадежно устарел, а Жилищный кодекс он назвал "трешем".

Об этом он заявил на встрече с бизнес-сообществом в Киеве, передает УНИАН.

"Безнадежно устарел Кодекс законов о труде. Он был создан в 1971 году, когда всеми предприятиями владело государство, и фактически он должен был защитить работника государственного завода от произвола советского чиновника. Сейчас, в 21 веке, мы предлагаем те же правила для предпринимателей, для офисов иностранных и инновационных компаний и не удивительно, что они не хотят их принимать", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что и Жилищный кодекс устарел.

"Я хочу процитировать вам еще один кодекс, он начинается такими словами: "В результате победы Великой октябрьской социалистической революции в нашей стране были созданы необходимые условия для решения проблем... Воплощая в жизнь ленинские идеи... Советское государство последовательно реализует разработанную коммунистической партией программу жилищного строительства". Как вам?", - спросил президент.

"Сейчас 2019 год и до сих пор действует украинский закон, регулирующий жилищные отношения, простите, это трэш, и это должно уйти в историю", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский отменил более 150 президентских указов.