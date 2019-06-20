Новый офис для президента. Что музейщики думают о переезде Зеленского в Украинский дом

При этом Зеленский анонсировал, что здание, где его офис находится сейчас, – на Банковой – передадут Национальному художественному музею.

Администрация президента объявила о проведении ребрендинга и переезде в Украинский дом на Европейской площади. Сегодня на странице “Команда Зеленского” в фейсбуке выложили видео, где президенту показывают часть разработанной концепции того, как может выглядеть его новое рабочее место.

Фото: Макс Требухов

Под Офис президента (так теперь называется АП) предусмотрена площадь около 8 тысяч квадратных метров, где сможет поместиться 650 человек.

Несмотря на то, что исторический фасад здания останется нетронутым, архитектор Иван Юнаков отметил, что в новом офисе предусмотрены современные технологии сбережения электроэнергии и циркуляция воздуха.

Владимира Зеленского заверили, что возле здания обустроят место для массовых акций и собраний, внутри предусмотрен специальный коворкинг, куда смогут приходить граждане с общественными инициативами, также планируется создать фонтан и кофейню.

Президенту предложили два варианта для месторасположения личного кабинета: с видом из окна на Европейскую площадь или на Днепр. “Символично будет на Европейскую площадь”, – ответил он.

Рассматривая такой вариант переезда, глава Администрации Андрей Богдан заявил, что разработана концепция, которая позволит осуществить это без использования государственных средств.

О том, что АП может переехать в Украинский дом, начали говорить еще в начале прошлой недели, когда туда пришли представители архитектурного бюро 33BY и начали что-то фотографировать из окна – об этом заявили работники Музея истории Киева, чьи фонды хранятся в Украинском доме. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель тогда заявляла, что АП хотят перенести подальше от центра и Украинский дом под эти критерии не подходит, хотя позже опровергла это и добавила, что вариант со зданием на Европейской действительно рассматривается.

Представители архитектурного бюро 33BY подтвердили в комментарии LB.ua, что именно это они занимаются проектом создания Офиса президента возле Европейской площади (Иван Юнаков возглавляет это бюро). Представительница компании сказала, что их первая встреча с президентом состоялась в пятницу 14 июня, и на ней архитекторы провели ряд консультаций по поводу планировки и фасадов здания.

Украинский дом был построен в конце 70-х – начале 80-х по проекту группы архитекторов во главе с Вадимом Гопкало (дом – образец советского брутализма). Здание изначально предназначалось для киевской филии Музея Ленина, но в 1993 году Украинский дом передали на баланс Кабмина, сделали там центр для проведения выставок и конференций.

Директор Украинского дома Юрий Стельмащук говорит, что полностью поддерживает переезд Администрации в Украинский дом.

"Все, что могу сейчас сказать, две недели назад у нас были определенные комиссии по архитектуре, по логистике, по безопасности и они (администрация) действительно рассматривали нашу площадку, как одну из возможных локаций открытого офиса президента. Всю остальную информацию мы аналогично слышим точно так же из СМИ", - подчеркнул в комментарии LB.ua Стельмащук.

Он сказал, что официальных документов и распоряжений в Украинский дом пока не поступало, однако он уверен, что все будет согласовано в рамках действующего законодательства. Также он подтвердил, что основная часть АП хочет расположиться на 3-5 этажах здания.

Что касается хранящихся в здании Украинского дома фондов музея Истории Киева, Стельмащук сказал, что кроме этого, и у здания есть свои фонды – и всему этому будет предоставлена соответствующая территория. По его словам, на данный момент фонды музея занимают около 2 тыс. кв. м.

Музей, по словам Стельмащука, постоянно коммуницирует с дирекцией, расспрашивает, что будет дальше. "Я их в принципе успокаиваю, если все будет в рамках действующего закона - обязательно все будет нормально. Будет предоставлено аналогичное соответствующее помещение, где музей сможет развернуть свою деятельность. Уверен, что это будет комплексное решение и непосредственно с городской властью и с Кабмином. Поэтому верю, что все стороны останутся довольны", - добавил он.

Одним из ключевых вопросов по переезду АП директор Украинского дома назвал безопасность президента, назвав это "чрезвычайно важным и щепетильным вопросом".

Подытожив, Стельмащук даже сравнил Украинский дом с Белым домом: "Я верю, что этот офис на самом деле символический, если переезд действительно произойдет. Потому, что так президент действительно будет ближе к народу, как и обещал. Мало того, Украинский дом символически открыт для каждого украинца: независимо от взглядов, вероисповеданий и языка. В принципе он такой, как Белый дом в Америке".

Известно, что в Украинском доме, где собираются обустроить офис президента, сейчас хранится коллекция фонда Музея истории Киева. Заместительница директора музея по научной работе Татьяна Лютая рассказала, что сейчас там сосредоточено около 300 тысяч единиц артефактов – от археологических экспонатов и книг ХХ века до архивных материалов и части экспозиции музея. Она добавила, что ранее хранилище музея было расположено в Кловском дворце, но с указом Виктора Януковича переехало в Украинский дом.

“Официальных документов о переезде мы пока что не имеем. У сотрудников очень много вопросов”, – говорит Татьяна Лютая, объясняя это чрезвычайными трудностями в связи с возможной транспортировкой всех фондов в другое место.

В свою очередь, Музей истории Киева претендует на территорию Гостиного Двора, расположенного на Контрактовой площади. “У нас есть протокол заседания депутатов Киевского городского совета, большинство которых поддерживают акт передачи Гостиного двора в собственность Музея истории города Киева. Осталось дождаться, когда это здание переведут в коммунальную собственность”, – подчеркнула Лютая.

Она также отметила, что очень рада за Национальный художественный музей, однако считает, что это здание не приспособлено к выставочным пространствам.

Украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд оценил такой жест президента с оптимизмом. “Да, я не голосовал за Владимира Зеленского, но сегодня я аплодирую стоя решению передать нынешнее здание АП под музей. Спасибо!”, – написал он на своей странице в фейсбуке.

Ройтбурд давно высказывался о том, что в Украинском доме нужно обосновать Музей современного искусства, но музей на Банковой, по его мнению, “еще круче”.

“Впервые в истории Украины власть готова передать под музей здание такого масштаба. Не под идеологический, не под пропагандистский, а под художественный. Да, Ющенко отдал огромное здание под Мистецький Арсенал, но это помещение подходит скорее для крупных выставочных проектов, чем для музейной экспозиции”, – подчеркнул Ройтбурд.

Он уверен, что здание на Банковой легче структурировать: “Достаточно в некоторых местах убрать лишнюю лепнину, снести определенные перегородки, поставить нормальное музейное освещение – и получится идеальное выставочное пространство”. Художник обратился к культурной общественности с просьбой достучаться до президента и уже в ближайшее время начать обсуждение того, каким должен быть новый музей – организовать серию круглых столов по обсуждению концепции, провести конференции и создать рабочие группы. Ройтбурд отметил, что по мере сил готов участвовать в этих процессах, поскольку в Украине уже давно назрела необходимость создания нового художественного музея

Представители Национального художественного музея выступили с официальным заявлением, которое опубликовали на фейсбуке. В нем они объясняют, что музей уже долгое время нуждается в расширении и долго ждал, пока разнообразные планы по этому не были разрушены: так, на улице Институтской должно было быть построено здание для НХМУ, но в результате участок передали будущему Музею Майдана.

"Мы неоднократно заявляли про необходимость создания Музея современного искусства в структуре НХМУ и адаптации к нему помещения Украинского дома или строительстве нового здания, – говорится в заявлении. – Рабочая группа разработала научную концепцию музеификации украинского современного искусства и создала визию будущей институции. ... Государство до сих пор не рассматривало среди своих приоритетов создание условий для развития инфраструктуры художественных музеев и институционной поддержки современного искусства. Поэтому музей откликнулся на инициативу офиса президента и вступил в переговоры".

В НХМУ отмечают, что судьба фондов музеев Ленина и истории Киева должна быть решена в первую очередь.

"Очевидно, что здание на Банковой абсолютно не соответствует музейным нуждам, – добавляют в музее. – Чтобы адаптировать здание, построенное в 30-х годах для штаба Киевского особого военного округа, к музейной деятельности, нужны не только передача права собственности на здание и землю, но и программа его трансформации, организационное и финансовое обеспечение".

"Расширение Национального художественного музея должно стать проектом государственного значения", – резюмируют в НХМУ.