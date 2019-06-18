10-й Одесский кинофестиваль объявил участников национального конкурса (дополнено)

В этом году на фестивале введут новый приз – Приз зрительских симпатий нацконкурса.

Одесский международный кинофестиваль, который в этом году пройдет в 10-й раз, объявил некоторых участников национального конкурса – полнометражного и короткометражного.

Об этом организаторы фестиваля сообщили в ходе пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент LB.ua.

В 2019 году на ОМКФ введут новый приз – зрительских симпатий в национальном конкурсе. Его победитель получит приз 60 тыс грн. Каждый зритель сможет оценить по шкале от "1" до "5" каждый просмотренный фильм и по результатам голосование определится призер. В результате голосования зрителей в Одессе вручают и главный приз фестиваля – "Золотого Дюка": тут оцениваются фильмы основного международного конкурса.

Так, в полнометражном конкурсе участвуют:

"Папа – мамин брат" Вадима Илькова;

"Черкассы" Тимура Ященко;

"Мои мысли тихие" Антонио Лукича;

"Панорама" Юрия Шилова.

В короткометражном конкурсе среди участников объявили фильмы "Знебарвлена" Марины Степанской, "Ребенок" Дарьи Турецкой и "Пока не станет черным" Анастасии Фалилеевой, "Рождественские истории" Валерии Сочивец и Филиппа Сотниченко, "В нашей синагоге" Ивана Орленко, "Int. Kitchen Night" Аркадия Непиталюка, "Взрослый" Жанны Озирной, "Факт-ура изменений" Марины Никольчевой, "Девочка, мальчик и секрет" Оксаны Казьминой и "Solitude" Елизаветы Смит. Остальных участников конкурса объявят позже.

Кроме зрительской оценки, фильмы нацконкурса получат оценки жюри, в которое в этом году вошли корреспондент Николас Эллиот (США, но пишет для Cahiers du Cinema), режиссер Йоанна Кос-Краузе (Польша), режиссер и актриса Мания Акбари (Иран) и продюсер Иванна Дядюра (Украина).

Кроме того, украинские фильмы присутствуют в международных конкурсных программах фестиваля: "Домой" Наримана Алиева – в международном конкурсе игровых фильмов (основной конкурс, победитель которого получает "Золотого Дюка"), "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Нади Парфан – в конкурсе европейских документальных фильмов.

10-й Одесский международный фестиваль пройдет с 12 по 20 июля.