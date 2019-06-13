Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко
"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
ГлавнаяКультура

Госкино запретило прокат второго сезона сериала "Сваты", 1+1 media обжалует это решение

Отмечается, что сериал развивает в украинский комплекс неполноценности.

Госкино запретило прокат второго сезона сериала "Сваты", 1+1 media обжалует это решение
Федор Добронравов
Фото: http://detector.media

Экспертная комиссия Госагентства по делам кино проголосовала за отказ в выдаче каналу "1+1" повторного разрешения на показ второго сезона сериала "Сваты". Об этом сообщает "Детектор медиа".

За отказ проголосовало 15 членов комиссии, один - за разрешение, двое заявили о конфликте интересов, а один член комиссии не участвовал в заседании из-за занятости на съемках.

Член экспертной комиссии Мария Гурская отметила, что в сериале государственные учреждения подписаны на русском языке, а некоторые вывески – на украинском, из-за чего создается впечатление, что Украина интегрирована в российское пространство. Кроме того, сериал развивает в украинский комплекс неполноценности, поскольку семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной, в отличие от семьи с русской фамилией.

Группа 1+1 media заявила, что возмущена отказом Госкино в восстановлении прокатного удостоверения на сериал «Сваты» и намерена обжаловать в суде решение экспертной комиссии.

Напомним, в ноябре 2017 года Министерство культуры Украины внесло актера сериала Федора Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности и запретило въезд в Украину. Из-за этого, Госагентство по вопросам кино также запретило показ сериала "Сваты".

Студия "Квартал 95" намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах, однако Окружной административный суд Киева отказался удовлетворять иск этот иск. В марте этого года Окружной административный суд Киева отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

Служба безопасности Украины и Госагентство по делам кино обжаловали разрешение в апелляционном суде, однако проиграли этот иск.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также