В Центре Довженко пройдет девятый фестиваль немого кино "Немые ночи"

В программе - шесть фильмов, до недавнего времени считавшихся утраченными.

С 20 по 22 июня в Центре Довженко в Киеве, а 22-23 июня в Одессе состоится девятый фестиваль немого кино и современной музыки "Немые ночи".

Как сообщают организаторы, в этом году на фестивале покажут шесть фильмов в новом музыкальном сопровождении от современных музыкантов из Украины, Беларуси, Литвы, Великобритании и Австрии.

В программе - картины, которые недавно были найдены в архивах разных стран мира и которые до этого времени считались утраченными. Тема, объединяющая все фильмы, - изгнание и возвращение - как самих фильмов, так и их героев. Подназвание нынешнего фестиваля - "Блудные дети".

Программу собрали в три секции: "Снято в Украине", "Репатриация" и "Австрийская классика".

В первой состоятся репремьеры запрещенного авангардного фильма Ивана Кавалеридзе "Штурмовые ночи" 1931 года и комедии "Приключения полтинника" Акселя Лундина 1929 года. Последняя - одна из немогих уцелевших детских комедий того времени.В секции "Репатриация" - два фильма, снятых при участии кинематографистов украинского происхождения: "Мой сын" Евгения Червякова (1928) с Анной Стен в главной роли и "Карусель" Дмитрия Буховецкого (1923, Швеция).

В "Австрийской классике" представят "Маленькую Веронику" Роберта Ланда 1930 года и "Город без евреев" Ханса Карла Бреслауэра (1924). Фильмы покажут в рамках двухстороннего года культуры "Австрия-Украина".

Все фильмы покажут в живом музыкальном сопровождении украинских и иностранных исполнителей и композиторов. Над созданием саундтреков работают: композитор Алла Загайкевич (Украина) и перкуссионист Аркадий Готесман (Литва), финалистка образовательной программы для кинокомпозиторов Envision Sound Вольга Падгайская та Five-Storey Ensemble (Беларусь); композитор и исполнительница Олеся Здоровецкая (Украина); композитор Андрей Показ и Арсен Одабашьян (Украина); композитор и гитарист КМЕТ (Австрия); музиканты Герхард Грубер, Петер Росманит и Адула Ибн Кадр (Австрия).

Детали программы и расписание - на странице события в фейсбуке.