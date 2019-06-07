Кинотеатр "Киев" закрыли на инвентаризацию

Сеансы на 7 июня отменены, но в ближайшее время кинотеатр продолжит свою работу.

Сегодня, 7 июня, в кинотеатре "Киев" Департамент коммунальной собственности города и балансодержатель кинотеатра - КП "Киевкинофильм" начали инвентаризацию и обследование здания, чтобы избежать незаконных уничтожений или повреждений имущества.

Об этом сообщает "Официальный портал Киева".

"В течение апреля-мая 2019 бывший арендодатель ООО «Культурный центр «Кинотеатр «Киев» незаконно препятствовал доступу здание кинотеатра «Киев» комиссии в составе работников КП «Киевкинофильм» и Департамента коммунальной собственности. Киева для обследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за охрану памятника архитектурного местного значения, а также за деятельность кинотеатра отвечает балансодержатель - КП "Киевкинофильм". Поэтому, по факту недопуска составлены соответствующие акты от 24.04.2019 г. и от 17.05.2019 г.

Те, кто купил билеты на сегодняшние сеансы, могут их вернуть. В ближайшее время кинотеатр продолжит свою работу в обычном режиме.

Напомним, конкурс на аренду столичного кинотеатра "Киев" состоялся 15 апреля 2019 года.

В течении 20 лет комплекс находился в пользовании ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев"", директором которого являлась Вилия Бондаренко. За последние годы в кинотеатре провели капитальный ремонт помещений, оборудовали его мебелью и техникой за счет арендаторов.

В начале 2019 года стало известно, что прошлому арендатору кинотеатра не продлили строк аренды.

Поскольку Департамент коммунальной собственности Киева не предупредил арендатора о своих намерениях не продлевать срок аренды, что является незаконным, бывшая дирекция кинотеатра подала на КГГА в суд.

В мае КГГА подписала договор с компанией "Синема Центр" об аренде помещений кинотеатра "Киев".