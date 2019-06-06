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Суд Амстердама перенес на июль оглашение решения по "скифскому золоту"

Ранее сообщалось, что суд вынесет решение 11 июня.

Суд Амстердама перенес на июль оглашение решения по "скифскому золоту"

Апелляционный суд Амстердама перенес дату оглашения решения по делу о возвращении в Украину коллекции "скифского золота" на 16 июля 2019 года.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook.

"Друзья, хотим сообщить, что решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота2 в Украину будет объявлено 16 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд вынесет решение 11 июня. Решение будет только в письменном виде, публичных слушаний не будет.

Напомним, 11 марта началось рассмотрение апелляции по делу о возврате в Украину коллекции "скифского золота".

В 2016 году окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты крымских музеев. Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

Выставка проходила в 2014 году и завершилась после оккупации Крыма Российской федерацией. Согласно украинскому законодательству, музейные объекты являются частью музейного фонда Украины и Министерство культуры Украины должно решить, куда вернутся объекты с голландской выставки. Крымские музеи настаивают на неразрывности коллекций и на том, что экспонаты, вывезенные из Крыма до оккупации его Россией, должны вернуться в музеи, откуда они были взяты.

В августе 2017 года музеи оккупированного Крыма подали апелляционную жалобу.

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