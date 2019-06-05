Художественная Энеида: украинско-итальянская выставка в ЕрмиловЦентре

Одна из черт современности – это необходимость отстраниться от прошлого, выстроить свою обособленность от него через наследование, диалог, отрицание либо забвение. Разнообразные художественные варианты этих стратегий исследует выставка «Путь Энея. Художники современности один на один с прошлым», которая проходит в харьковском ЕрмиловЦентре .

Фото: Предоставлено организаторами Кураторы Борис Филоненко и Лука Фйоре

Выставка стала продолжением одноименного итальянского проекта, реализованного два года назад: в нем образ Энея использовался как метафора современного художника. Покидая сожженную ахейцами Трою, Эней начинает свой путь, который завершается созданием нового мира – Римского государства. И первую часть этого пути из сгоревшего прошлого в неизвестное будущее герой совершает вместе со своим отцом: он выносит его из огня Трои на своих плечах. Перенося проект в украинский контекст, кураторский дуэт Луки Фйоре и Бориса Филоненко обыгрывает трикстерную зеркальность Энея Котляревского по отношению к прототипу Вергилия: работы итальянцев дополняются произведениями украинских художников, которые привносят новое измерение в тему прошлого.

Подобно Вергилию, который описал в Энеиде события тысячелетней давности, итальянская часть выставки апеллирует к теме «далекого прошлого». Короткометражка Микеланджело Антониони (которую кураторы вынесли эпиграфом ко всей выставке) отсылает нас к статуе Микеланджело Буонаротти и каррарскому мрамору; абстрактный пейзаж Джованни Франджи – к Атласу Фарнезе (римская копия эллинистической статуи) и к мифу о благородном дикаре; «зачеркнутая» книга по истории искусства Эмилио Исгро – к «Божественной Комедии» и Майстеру Экхарту, а фильм Адриана Пачи – к античным мраморным колоннам. Несколько особняком стоит фотодиптих Юлии Кран, изображающий художницу со своей матерью – по словам самой Юлии, ее вообще не интересует прошлое, она занимается исследованием своих внутренних драм. Однако здесь изображение, помещенное в контекст выставки, начинает говорить в обход авторских интенций – как отмечает куратор Лука Фйоре, внимательный зритель увидит в этих работах пластику Микеланджело, светотени Караваджо, а сама поза героини с матерью на плечах буквально иллюстрирует путь Энея с его отцом.

Фото: Предоставлено организаторами Юлия Кран. «Мать и дочь», 2010

Путь украинского Энея сильно отличался от своего итальянского прообраза: Котляревский перенес античный сюжет во времена разрушения Запорожской Сечи, то есть, описал события, которые происходили всего за несколько десятилетий до момента создания поэмы. Подобным образом, представленные на выставке украинские художники вступают в диалог с «близким прошлым», пытаясь осмыслить его укорененность в современности. Арт-бук Павла Макова показывает панораму города будущего – отталкиваясь от зарисовок восточноукраинских городов зоны военного конфликта, фотосерия Игоря Яновича погружает нас в заброшенный мир постчернобыльской Припяти, а планшеты Открытой Группы демонстрируют несостоявшееся будущее, которое проектировали позднесоветские художники. Серия рисунков Николая Коломийца отталкивается от эстетики советских фотообоев и наивной перестроечной эротики; «доработанный» фотоальбом Владислава Краснощека использует стихийный архив харьковских фотоателье; фотография Евгения Никифорова рассказывает о «ленинопаде» 2014 года, а картины Андрея Сагайдаковского нарисованы на коврах со львовских свалок.

Фото: Предоставлено организаторами Павел Маков. «До По», 2018

Казалось бы, все просто: мы получили срез «национального характера» и можем делать выводы о разных типах художественной памяти. Однако остановиться на этом было бы большой натяжкой, потому что выстроенный кураторами ряд арт-объектов обрастает неожиданными связями. И эти связи размывают стройную теорию о разнице между значимым прошлым для Италии и Украины, обнаруживая ряд пересечений в их художественных практиках. Внезапно оказывается, что фильм Адриана Пачи о мраморной колонне (вечном символе античности) указывает на роль дешевой колониальной рабочей силы в возможности существования европейской культуры – через образ безымянных китайцев, шлифующих кусок мрамора. А 40-тонную руку запорожского Ленина, изображенную на фотографии Евгения Никифорова, выкупила китайская же компания. А структура книги Павла Макова перекликается со схемами китайской «Книги Перемен». Или, рассматривая фотореалистичные рисунки Николая Коломийца, обнаруживается аналогия его стиля с «медленной» работой старых мастеров и их вниманием к деталям, а сам сюжет серии ассоциируется с судом Париса, послужившим началом Троянской войны – что снова отсылает нас к теме Энея.

После второго (или третьего) просмотра выставки, вырисовывается тема пути – из настоящего навстречу прошлому, – которая реализована в видеофиксации путешествия Открытой группы, в фильме-прогулке Микеланджело Антониони, в фотопутешествии картины Игоря Яновича, в миграции колонны из фильма Адриана Пачи. В то же время, тема вычеркивания текста из книги Эмилио Исгро перекликается с закрашенными старыми фотографиями в фотоархиве Владислава Краснощека. Мастерски собранная кураторами экспозиция напоминает пазл, кусочки которого можно собирать так и этак – только, в отличие от детской игрушки, здесь не будет единственно верного результата, а количество интересных комбинаций зависит от терпеливости интерпретатора.

Фото: Предоставлено организаторами Владислав Краснощек. «Негативы сохраняются», 2011

Выставка «Путь Энея» органично вписывается в общий историографический поворот, характерный для актуальных культурных практик, которые все чаще обращаются к проблематизации тем памяти, архива, прошлого.

Художники дают нам возможность заглянуть в зазоры между коллективной и индивидуальной памятью, между глобальными и национальными нарративами, между близким и далеким прошлым. А общая кураторская стратегия снова и снова заставляет нас задумываться о главном вопросе эпохи постправды: возможно ли «открыть» свое прошлое? Или мы можем лишь «сконструировать» его?

Выставочный проект «Путь Энея. Художник один на один с прошлым» проходит при поддержке УКФ в рамках социокультурного фестиваля Дантефест.

Работы, представленные на выставке:

Микеланджело Антониони. «Взгляд Микеланджело», 2004 (короткометражный фильм)

Юлия Кран. «Мать и дочь», 2010 (фотодиптих)

Павел Маков. «До По», 2018 (фрагменты книги)

Йосип Хмелевский. «Деятели украинской культуры на открытии памятника Котляревскому в Полтаве», 1903 (увеличенная фотография)

Джованни Франджи. «Helicona Paradise», 2014 (фрагмент серии)

Игорь Янович. «Контекст», 2009-2012 (картина и фотосерия – в соавторстве с Марией Быковой)

Открытая группа. «Те самые места», 2016 (серия планшетов, фоторгафии, аудио- и видео-материалы)

Эмилио Исгро. «История искусства», 1969 (арт-объект и видеоматериал)

Николай Коломиец. «Love», 2011 (серия рисунков)

Владислав Краснощек. «Негативы сохраняются», 2011 (фотоальбом и видеоматериал)

Евгений Никфоров. «Про монументы республики», 2014-2019 (фотография)

Адриан Пачи. «Колонна», 2013 (короткометражный фильм)

Андрей Сагайдаковский. «Смотри! Не заблудись», 2006; «Пейзаж», 2015; «Комната смеха», 2015 (серия картин)

Выставка «Путь Энея. Художник один на один с прошлым» продлится до 14 июня.