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На "Молодости" победил французский фильм "Дикий"

Лучшим украинским фильмом стал "В радости, и только в радости" Марины Рощиной.

На международном кинофестивале "Молодость" раздали награды.

Гран-при "Скифский олень" получила французская ЛГБТ-драма "Дикий" режиссера Камий Видаля-Наке. Награду получил исполнитель главной роли Феликс Марито. В прошлом году фильм участвовал в программе "Неделя критики" Каннского кинофестиваля.

Феликс Марито с наградой &quot;Молодости&quot;
Фото: Молодость
Феликс Марито с наградой "Молодости"

Лучшим фильмом полнометражного конкурса стал "Колибри" Ким Бори (Корея). Специальными дипломами в этой секции отметили фильмы "День, когда меня не станет" и "Соседи".

Лучшим фильмом короткометражного конкурса стала "Безусловная любовь", дипломы получили картины "Люсия на раздорожье" и "Холодная летняя ночь".

Лучшим в студенческой программе стал фильм "Как запустить воздушного змея?", дипломы вручили фильмам "Сестры Харариху" и "Лето электрического льва".

Жюри основного конкурса в этом году состояло из женщин-кинематографистов: во главе жюри была украинская актриса Ирма Витовская.

В национальном конкурсе короткометражных фильмов победила работа Марины Рощиной "В радости, и только в радости". Дипломами отметили фильмы Никиты Лыськова "Любовь" и Алексея Радинского "Цвет фасада: синий".

В конкурсе фильмов для подростков победила картина "Слишком далеко" Сары Винкенштетте.

В параллельном конкурсе ЛГБТ-фильмов "Солнечный зайчик" победил фильм "Блондин" Марко Бергера. Спецприз жюри получил фильм "Дикий".

48-й кинофестиваль "Молодость" завершился фильмом закрытия "Рокетмен" Декстера Флэтчера.

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