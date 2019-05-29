Книжный Арсенал в этом году посетили почти 57 тыс. человек

С 22 по 26 мая в Мыстецьком Арсенале состоялся девятый Международный фестиваль «Книжный Арсенал». В этом году его посещаемость поставила почти 57 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте фестиваля.
Отмечается, что в прошлом году его посетило около 53 тыс. гостей.
В течение пяти дней 150 украинских издательств представили более тысячи новинок, иллюстраторы, дизайнеры и художники представили свои выставочные проекты. Также на фестивале состоялось 491 событие: встречи, дискуссии, презентации, перфомансы и концерты.
Книжный Арсенал посетило 90 иностранных гостей из 30-ти стран.
Главным фокусом фестиваля стала тема «Соседство: открытый вопрос».
Отмечается, что в этом году на Книжном Арсенале впервые была страна-гость фестиваля – Канада. На фестивале она представила свою специальную программу.
Напомним, в первый день открытия Книжного Арсенала назвали победителей конкурса "Лучший книжный дизайн".
В номинации за лучшую текстовую книгу, победу одержала серия "Антология украинской кинокритики", изданная в "Национальном Центре Александра Довженко".
Специальную награду жюри получила книга "ВУФКУ. Lost&Found", тоже изданная в Довженко Центре.