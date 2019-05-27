10 новых уроков Книжного Арсенала

1. Политическая турбулентность в стране, которая резко уменьшила количество покупателей в книжных магазинах с февраля по май, не оказала существенного влияния на продажи книг на Книжном Арсенале. Мои ранее высказанные опасения по этому поводу были беспочвенны. Тем не менее, сам факт проведения Книжного Арсенала резко понизил и без того невысокую посещаемость книжных магазинов в Киеве. Некоторого оживления я ожидаю не раньше начала июля, когда все новинки Арсенала появятся на полках магазинов.

2. Возможности цифровой печати по конкуренции с традиционной офсетной вывели на рынок дополнительное количество малых издателей, которые в состоянии работать практически без затрат на инфраструктуру и склад, допечатывая книги по мере потребности. Эта тенденция затронула и большие издательства, в частности, Фолио, примерно 15% из своих 114 новинок сделало малыми тиражами специально для выставки. Предполагаю, что к Форуму во Львове количество подобных проектов вырастет.

3. Говоря об инфраструктурных изменениях в отрасли, стоит отметить, что практически завершился переход системы розничной торговли под крыло крупных издательств, количество независимых магазинов в страна уменьшилось до 10-15% от общего количества, издатели же, ощущая дефицит платежеспособной розницы, вынуждены открывать собственные магазины. Тенденция, видимо, продолжится, и это приведёт к дальнейшей деградации книжной торговли - все меньше мест в стране, где можно увидеть максимальное представительство книг различных издательств.

4. Резко выросло количество идеально полиграфически выполненных книг, которые существенно дороже своих более простых аналогов, при этом появилась значительная часть покупателей, для которых дизайн и полиграфическое исполнение является основным аргументом в приобретении книги, а никак не цена. Продолжил расти спрос на книги для домашних библиотек, толстые тома по истории, общественным наукам, сложный нонфикшн. Наряду с этим чётко оформился спрос на дешевые издания для одноразового прочтения в мягкой обложке. При наших незначительных тиражах в 1.500-2.000 на рынке, удовлетворить такой спрос издатели полноценно не могут, в ближайшие годы эта ниша на рынке будет продолжать существовать до тех пор, пока интернет-пиратство не отойдёт в прошлое.

Фото: Facebook / Mystetskyi Arsenal

5. Появились признаки появления новых легальных электронных технологий и сервисов, которые дополнят бумажный рынок. Один из участников рынка вывел на рынок новый продукт, позволяющий за 75 грн скачать по одноразовому кьюаркоду электронную книгу, другой отчитался о начале успешной работы магазина аудиокниг, институт книги заявил о подготовке в этом году электронной платформы для чтения электронных книг, где за клиента будет на первых порах платить государство. Предложенная модель выглядит очень перспективно - полноценная Библиотека, в которой электронные книги берут зарегистрированные читатели, возвращают и берут новые. Количество экземпляров ограничено в том числе и возможностями оплатить, оно не бесконечно. А деньги делятся пропорционально между правообладателями, книги которых пользуются спросом в библиотеке. Прогнозирую резкое увеличение количество сервисов, которые издатели предложат уже к Львовскому Форуму в сентябре.

6. У большинства участников ассортимент и сумма продаж не сильно изменились по сравнению с прошлым годом, те же участники, которые резко расширили ассортимент за счёт актуальных новинок, такие, как Фолио, Фабула, КМ-букс, сильно увеличили и продажи. Покупатель становится все более информированным о новинках и все время растут продажи книг, за которыми специально приходят.

7. Как и в прошлые годы, читателям не хватало массовой литературы на украинском и русском языках - детективов, фэнтези, любовных романов, изданных на украинских реалиях, не хватало альбомов живописи, путеводителей, популярных книг по основным направлениям современных отраслей науки. Очень существенно не хватало книг на иностранных языках.

8. Детская литература и нонфикшн - самые растущие ниши рынка. При этом конкуренция в них также обострилась, что привело к тому, что именно в этих нишах, по моему ощущению, замедлился рост цен на фоне уменьшения средних тиражей.

9. Именные брендовые проекты работают все лучше. Именно поэтому у Фолио самым успешным проектом стала книга «Шевченко на кожен день» с Яниной Соколовой и книга приехавшего на Арсенал англичанина Марка Форсайта, презентовавшего «Коротку історію пияцтва». Раскрою секрет, что на следующий год мы будем готовить «Франко на кожен день» и «Краткую историю рождества».

10. Неприятным для нас уроком стал неприезд на Книжный Арсенал из Москвы нашего постоянного автора, каждый год представлявшего свои книги на этой выставке, Антона Антонова-Овсеенко, книгу которого «Смерть», о представлениях о смерти в течение всей истории человечества в разных религиях и культурах, мы издали специально к Арсеналу. Но его, врага российской власти, неоднократно задержанного на митингах в поддержку украинских узников в российских тюрьмах, погранслужба не пустила в страну, видимо, перепутав с неким Антоном Антоновым, фигурантом сайта «миротворец», посещающего Крым, на которого и был поставлен запрет. Будем надеяться, что в ближайшее время нам удастся добиться справедливости и пригласить автора на презентацию в Киев.