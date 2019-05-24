Арбітражним керуючим треба об‘єднатись

Ми вдячні всім із вас, хто долучився до розробки Кодексу з процедур банкрутства - як до обговорення, так і до написання та роботи в комітетах. Сьогодні ми стоїмо перед наступними викликами, від відповіді на які залежить успіх практичної реалізації принципів, закладених в Кодекс, зокрема, забезпечення принципу верховенства права у процедурах вирішення неплатоспроможності і реальної незалежності професії арбітражних керуючих.

Відтак, ми виступаємо з ініціативою об’єднання зусиль арбітражних керуючих та фахівців у сфері вирішення неплатоспроможності і створення міжінституційного майданчика, не пов’язаного та не підконтрольного жодній з персоналій, команд та фірм на юридичному ринку чи жодній державній установі. Метою такого об’єднання повинно стати створення належних умов для гідної організації підготовки і проведення установчого з’їзду саморегулівної організації арбітражних керуючих, як єдиного, незалежного і професійного об’єднання.

Метою такого майданчика повинні стати не суперечки про персоналії майбутніх облич єдиної СРО, не лобіювання команд чи компаній, але натомість – конструктивна професійна дискусія про принципи і нормативну базу, на якій здійсниться формування такої СРО.

Відтак, одночасно іншою не менш важливою метою об’єднання має стати формування професійного ядра, робочої групи з фахівців процедур банкрутства, які готові працювати над розробкою нормативної бази, що вимагається Кодексом.

Сьогодні ми маємо історичний шанс кожен своїми і нашими спільними зусиллями забезпечити справжню незалежність професії арбітражних керуючих, що матиме наслідком захист законних інтересів усіх учасників процедур вирішення неплатоспроможності і успішне досягнення цими процедурами головної функції – оздоровлення економіки України.