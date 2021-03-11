Перший український Шевченко в Італії

Мало хто в це вірив, але ми все одно зробили. Тому маю приємність повідомити, що напередодні у Флоренції ми офіційно відкрили перший у північній Італії пам‘ятник Тарасу Шевченку. І це перший монумент Кобзарю авторства українського скульптора. Дуже символічно, що це сталось саме до 207-му річниці з Дня народження Кобзаря, хоча йшли до цього понад 2,5 роки. Тепер туристи з усього світу, які відвідують місто-музей Флоренція, долучатимуться і до української культури, бо скульптуру розмістили у середмісті поблизу площі Дуомо - в публічній частині Бібліотеки Облате, збудованій ще у XV ст. Саме там тепер розміщено бронзовий монумент Кобзарю заввишки 3,2 метри.

Фото: надане Сергієм Алєксєєвим

Урочисте відкриття відбулось за участю мерів Києва Віталія Кличка та Флоренції Даріо Нарделли. Вони обидва зробили все можливе, а подекуди і неможливе, аби скульптуру Тараса Шевченка розмістити в охоронюваній ЮНЕСКО території. Бо на охоронюваній території заборонено щось змінювати - неможливо ані руйнувати, ані додавати нове. Але завдяки юристам була знайдена можливість розмістити пам’ятник на території приватного обістя. Присутні були на церемонії відкриття і автор пам’ятника Олег Пінчук та меценат Сергій Боярчуков, завдяки яким цей міждержавний культурний проект став можливим.

Таким чином ми завершили довгий шлях, який розпочався ще з пропозиції розмістити в Києві пам‘ятник Данте Аліг‘єрі, з якою до мене свого часу звернувся тодішній посол Італії в Україні Фабріціо Романо. І у грудні 2015 року завдяки спільним зусиллям на Володимирській Гірці ми відкрили цей монумент. А вже після виникла ідея реалізувати крок у відповідь і подарувати Флоренції монумент вже українського генія Тараса Шевченка.

Така культурна співпраця, на моє переконання, створює гарне підґрунтя для укріплення політичних та економічних зв‘язків між нашими країнами. Важливо, що це відбувається за активної участі парламентарів і наша міжпарламентська група дружби Україна-Італія, честь яку я маю очолювати, працювала над втіленням цього проекту і в минулому восьмому, і в цьому дев‘ятому скликанні Верховної Ради. Парламенти - головні провідники реформ, а зараз саме час надати новий імпульс відносинам між нашими країнами і саме культурна співпраця може стати гарною відправною точкою для цього.