У 44 країнах світу встановлено 99 пам’ятників Кобзарю, ще 1068 - в Україні.

Міністерство закордонних справ України повідомляє про світовий рекорд за кількістю встановлених пам'ятників Тарасові Шевченку.

"У день народження великого Кобзаря у нас особливий подарунок – Міністерство закордонних справ України отримало світовий рекорд за кількістю встановлених йому пам'ятників", - інформує пресслужба МЗС.

У міністерстві додають, що нарахували 99 пам’ятників Тарасу Шевченку у 44 країнах світу. Крім того, ще 1068 пам’ятників – на території України.

Інформацію про кількість пам’ятників дипломати ретельно збирали протягом року. Перевіряли її українські посольства та державні обласні адміністрації.

"Ми хотіли зробити Тараса Григоровича Шевченка світовим рекордсменом і підкреслити, що Україна – там, де ми живемо, розмовляємо нашою мовою, пам’ятаємо нашу історію і сповідуємо наші цінності. Україна там, де Шевченко. У наших серцях, у пам’ятниках, як символ боротьби за волю, права та свободи", - заявив голова МЗС Дмитро Кулеба.

9 березня виповнюється 207 років з дня народження видатного українського письменника і художника Тараса Григоровича Шевченка.