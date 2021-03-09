В ЄС назвали Німеччину головною мішенню російської дезінформації

Йдеться про кампанії як на політичному рівні, так і в прокремлівських засобах масової інформації.

Німеччина найчастіше в порівнянні з іншими країнами ЄС ставала об'єктом російських кампаній з дезінформації. Про це йдеться у доповіді, яку оприлюднила Європейська служба зовнішньополітичної діяльності (EEAS) у вівторок, 9 березня.

Доповідь підготовлено робочою групою зі стратегічних комунікацій "Схід" (East StratCom), створеною для протидії дезінформації з Росії, передає DW.

"Жодну іншу країну ЄС не атакують активніше, ніж Німеччину", - наголошується у доповіді. За даними EEAS, йдеться про кампанії як на політичному рівні, так і в прокремлівських засобах масової інформації.

З кінця 2015 року у базі даних EUvsDisinfo зафіксовано понад 700 подібних випадків. Водночас проти Франції зафіксували близько 300 таких випадків, проти Італії - 170, Іспанії - понад 40. Цей аналіз базується на публікаціях у відкритому доступі та висловлюваннях політиків.

"Кремль створює ментальний образ Німеччини, в якій лише кілька розумних голосів вплітаються в хор ірраціональної "русофобії"", - зазначають автори доповіді. Як приклад вони наводять висвітлення ситуації з вихідцями з Росії, які живуть у Берліні і у яких соціальні служби забрали трьох дітей.

Як зазначає інформагентство dpa, що дітей забрали від батьків з огляду для благополуччя самих малолітніх. Тим часом, як випливає з доповіді EEAS, прокремлівські ЗМІ і політики використали цей випадок, щоб звинуватити німецьку владу в систематичному тиску на вихідців з РФ в Німеччині.

Раніше верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що своїми кампаніями дезінформації Росія намагається очорнити демократію Євросоюзу. Як приклад Боррель навів повідомлення прокремлівських ЗМІ про вакцини від коронавірусу. За його словами, Росія намагається дискредитувати західні препарати і їхніх виробників та водночас вихваляє власну вакцину.