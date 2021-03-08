Євросоюз відправить в Грузію посередника для переговорів між владою і опозицією

Президент Європейської ради Шарль Мішель призначив шведського дипломата Крістіана Даніельссона особистим представником та доручив йому взяти участь у переговорах між владою та опозицією Грузії.

Про це повідомляється на сайті Євроради.

Даніельссон повинен буде разом з послом ЄС у Грузії Карлом Герцельом допомогти місцевим політичним партіям знайти вихід з поточної кризи.

Президент Євроради та голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель закликали грузинських політиків згадати про інтереси держави і взяти участь у конструктивному діалозі.

Нагадаємо, що політична криза в Грузії почалася восени 2020 року через невизнання опозицією результатів парламентських виборів. Ситуація загострилася в кінці лютого через затримання голови найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Нікі Мелія.

1 березня в Тбілісі приїжджав президент Європейської ради Шарль Мішель. Він зустрічався з владою та опозицією Грузії і заявив, що протягом двох тижнів очікує від Грузії прогресу в подоланні політичної кризи.

16 березня на черговому засідання ради асоціації Грузія - ЄС новий прем'єр Іраклій Гарібашвілі повинен буде звітувати про переговори з опозицією. Але поки що з часу від'їзду Мішеля жодної зустрічі так і не відбулося.

Більше того, в Грузії виник новий скандал - було опубліковано плівки, які компрометують самого Гарібашвілі. Правляча "Грузинська мрія" після цього звинуватила опозицію у спробі зриву переговорів, розпочатих зусиллями Брюсселя.