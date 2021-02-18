Правляча партія Грузії вибрала кандидата на посаду прем'єра

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" планує призначити прем'єр-міністром Іраклія Гарібашвілі, який уже займав цю посаду в 2013-2015 роках.

Про це повідомляє "Новини-Грузія" з посиланням на керівника партії Іраклія Кобахідзе.

"Сьогодні відбулося засідання політради партії, на якому було прийнято рішення про висунення кандидата в прем'єр-міністри. Політрада одноголосно прийняла рішення висунути Іраклія Гарібашвілі", - сказав Кобахідзе на брифінгу.

Його кандидатуру має затвердити парламент Грузії, де "Грузинська мрія" має більшість.

Гарібашвілі вважається людиною, наближеною до родини Бідзіна Іванішвілі - мільярдера і засновника "Грузинської мрії".

Після перемоги партії на виборах в 2012 році Гарібашвілі з 25 жовтня 2012 року до 17 листопада 2013 року займав пост міністра внутрішніх справ в уряді, який протягом року очолював сам Іванішвілі.

Потім мільярдер заявив, що йде з політики і вибрав 30-річного Гарібашвілі своїм наступником. Так Гарібашвілі отримав посаду очільника уряду, ставши наймолодшим прем'єр-міністром в історії Грузії.

У кріслі прем'єра Гарібашвілі протримався два роки. В кінці 2015 року він несподівано пішов у відставку, нібито потрапивши в опалу Іванішвілі. За неофіційною інформацією, Гарібашвілі про своє звільнення дізнався від співробітників свого офісу - Іванішвілі навіть не повідомив йому про своє рішення особисто.

Чотири роки Гарібашвілі повністю був відсутній в політичному житті Грузії, аж поки в березні 2019 року він не з'явився в ранзі політичного секретаря в правлячій партії. З вересня 2019 року Гарібашвілі повернувся і у виконавчу владу - зайнявши пост міністра оборони в уряді Георгія Гахарії.

В четвер, 18 лютого 2021 року, Гахарія подав у відставку з посади прем'єр-міністра.

Нагадаємо, що свою відставку грузинський прем'єр пояснив розбіжностями з приводу арешту опозиційного лідера Нікі Мелія.

Голову партії "Єдиний національний рух", яку колись заснував Михайло Саакашвілі, 16 лютого позбавили депутатської недоторканості, а наступного дня Тбіліський міський суд вирішив взяти Мелію під варту у справі про масові заворушення у червні 2019 року.