Мінрегіон планує лібералізувати дозвільні процедури в сфері містобудування

За словами Олексія Чернишова, в Україні неохоче інвестують в житлове будівництво через непрозорі умови роботи.

Міністерство розвитку громад і територій планує ввести персональну відповідальність на всіх етапах будівельної діяльності та лібералізувати дозвільні процедури в сфері містобудування.

Про це повідомив голова Мінрегіону Олексій Чернишов під час засідання Ради директорів Конфедерації будівельників України, йдеться на сторінці міністерства у Facebook.

"Держава має стимулювати розвиток бізнесу, допомагати йому, а не чинити перепони... Показник успіху реформи – це розмір, капітал, який ми таким чином зможемо залучити в цю галузь. На жаль, станом на сьогодні в житлове будівництво інвестицій практично нема. Ніхто не хоче заходити на ринок з непрозорими та незрозумілими умовами роботи", - зазначив Чернишов.

Він нагадав, що наприкінці минулого року при Мінрегіоні почала діяти робоча група, до якої увійшли Конфедерація будівельників України, Асоціація міст України, Офіс простих рішень та результатів, народні депутати, представники галузі та громадських організацій. Завдяки активній співпраці були розроблені основні постанови, дві з яких ухвалені урядом у грудні 2020 року.

Це дозволило розблокувати ринок та повернути архітектурно-будівельний контроль у правове поле.

Проєкт третьої постанови наразі проходить процедуру узгодження з усіма необхідними центральними органами виконавчої влади та найближчим часом буде винесений на розгляд Кабінету Міністрів України. Очікується, що її прийняття дозволить спростити процедури здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та надання дозвільно-реєстраційних послуг у будівництві, мінімізувати корупційні фактори при реалізації повноважень відповідними органами та знизити тиск на бізнес через внесення змін до критеріїв оцінки ризику їх діяльності.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів затвердив розроблену Мінрегіоном Концепцію впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні, а також план заходів з її реалізації.

У більшості розвинених країн світу вже активно застосовуються BIM-технології під час проєктування об’єктів будівництва. Зокрема, для об’єктів державного замовлення їх використання обов’язкове. Українська будівельна галузь наразі має дуже низький рівень цифровізації, а BIM-технології застосовують у своїй діяльності лічені організації.