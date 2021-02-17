Лапутіна увійшла до складу РНБО

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

Про це сказано в указі №56/2021 від 17 лютого.

53-річна Лапутіна - друга жінка в історії України, яка отримала військове звання генерала.

Вона 28 років - з 1992 до 2020 року - проходила військову службу в СБУ, в тому числі брала участь у ряді операцій із подавлення сепаратистського путчу в Криму в 1994 році. В 2014-2020 роках служила в районі проведення АТО/ООС.

У 2020 році кілька місяців працювала генеральним директором Директорату комунікації та інформаційної політики Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а в грудні 2020 року була призначена на посаду міністра ветеранів.

Лапутіна стала 20-м членом РНБО, куди входять також президент України та інші вищі посадові особи держави.