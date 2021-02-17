Львівська облрада закликала Зеленського вернути Бандері звання героя України

Львівська обласна рада закликала президента Володимира Зеленського повернути Степану Бандері звання героя України, яке відібрав у нього донецький суд за часів Віктора Януковича.

"Діяльність Степана Бандери символізує цілу епоху боротьби України за власну незалежну соборну державу, а його ім’я стало символом українського національно-визвольного руху. Степан Бандера жив і боровся в той час, коли сама боротьба виглядала безнадійною, а мета – недосяжною. Він однаковою мірою протистояв як сталінському, так і гітлерівському режимам. І зрештою саме Бандера переміг. Україна стала незалежною. А тоталітарні системи, яким він протистояв, зникли", - йдеться у заяві, прийнятій на сесії облради в середу.

Депутати Львівської області нагадали, що президент Віктор Ющенко у 2010 році присвоїв Бандері звання героя України, але Донецький окружний адміністративний суд скасував указ, оскільки той не був громадянином України.

Облрада вважає цю аргументацію непереконливою.

"У ХХ столітті Україна перебувала під окупацією різних тоталітарних систем. На боротьбу з цими системами стали справжні герої України, які головною метою свого життя вважали відновлення самостійності і незалежність України. Визнання цього величезного геройського вчинку та заслуг, пов'язаних із відновленням, становленням та розвитком незалежної України, і є відновленням історичної справедливості", - йдеться в заяві.

Тому депутати просять Зеленського і Верховну Раду внести необхідні зміни в закон "Про державні нагороди України" та указ "Про звання Героя України" в частині можливості присвоєння статусу героя особам, які не мають або не мали громадянства України.

Нагадаємо, що Львівська облрада попереднього скликання зверталася з аналогічним проханням до Петра Порошенка, але реальних кроків зі сторони влади для повернення звання героя України Бандері так і не було зроблено.

Навряд чи це буде зроблено і при Зеленському. У 2020 році в інтерв'ю "Українській правді" Зеленський відмовився розказати про своє ставлення до Бандери, щоб не провокувати суспільство.

Третій президент Віктор Ющенко в останній рік своєї каденції підписав указ про присвоєння Бандері звання героя України. Через кілька місяців при Вікторі Януковичі Донецький окружний адміністративний суд визнав цей указ незаконним і скасував.

Степан Бандера народився в 1909 році в селі Старий Угринів (нині – Калуський район Івано-Франківської області) у родині місцевого священника. У 1940 він очолив Організацію українських націоналістів.