Вітренко зможе протягом 60 днів виконувати обов'язки міністра з обмеженими повноваженнями

Юрій Вітренко зможе протягом 60-ти днів виконувати обов'язки міністра з питань енергетики з обмеженими повноваженнями після набуття чинності закону 4531. Новий "відлік" у 60 днів розпочнеться після вступу в дію закону.

Про це в коментарі LB.ua заявила співавтор закону, народний депутат фракції "Батьківщина" Олена Шкрум.

"Прийнятий в цілому сьогодні закон 4531 має дві позитивні складові. По-перше, ми відновили конкурсні процедури на посади державної служби та про оголошення конкурсів на посади, на які були проведені добори. Що було раніше скасовано «під шумок» пандемії коронавірусу. Ми також унеможливили звільнення державних службовців категорії «А» за політично вмотивованими рішеннями. Що дуже важливо. Бо люди й так не хочуть йти працювати на держслужбу на три місяці, щоб їх потім за політичним мотивуванням звільнили", - заявила вона.

Водночас за її словами, до другого читання до законопроєкту "намагалися додати ложку дьогтю" саме щодо розширення повноважень міністра в статусі "виконуючого обов'язки". І це стосувалося не лише подовження повноважень з 30-ти до 60-ти днів. Поправками пропонувалася надати в.о. міністрів розширені повноваження.

Зокрема, пропонували надати право визначати пріоритети роботи міністерства, плани роботи, затверджувати звіти про їх виконання, вносити прем'єру пропозиції щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступників міністрів. А також призначати й звільняти керівників підприємств, які знаходяться у сфері управління міністерства, приймати рішення по їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, скасовувати повністю або в окремій частині акти територіальних органів міністерства, ставити питання про винагороду і притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників міністрів і держсекретаря; визначати обов'язки першого заступника міністра, заступників міністра, розподіляти повноваження між чиновниками. Окрім того - приймати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство й підписувати накази міністерства.

Шкрум наголосила, що саме таку редакцію "підтримували деякі депутати зі «Слуги народу»". Але в результаті було прийнято компромісний варіант закону.

"Я взагалі не хочу говорити, що цей закон про Вітренка. Але, якщо вже так говорити, то прийнятий закон не має зворотної дії. Тому з дня, коли він набере чинності, для того ж Вітренка розпочнеться строк у 60 днів, але з обмеженими повноваженнями. Хоча зараз у нього їх взагалі немає. А так вони будуть обмежені. Принаймні, щоб він міг виплачувати зарплатню людям. І це цілком правильно. Тут ми «переборщили» дещо з попередніми правками. Але у нього все одно не будуть повноваження міністра, бо він не призначений Радою", - пояснила депутатка.

Шкрум також підкреслила, що в остаточній редакції була підтримана правка, що забороняє покладання обов'язків міністра на людину, кандидатура якого була відхилена парламентом на відповідну посаду.

Текст правки: "Якщо посада міністра є вакантною, забороняється покладення на першого заступника міністра та заступників міністра виконання обов’язків міністра, визначених пунктами 5, 7, 8, 9, 12, 121 частини другої статті 8 цього Закону. Якщо посада міністра є вакантною більше 60 днів, забороняється покладення на першого заступника міністра, заступників міністра виконання обов’язків міністра, визначених пунктами 1 (крім очолювання міністерства), 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 121, 14, 15, 21, 24, 27 частини другої статті 8 цього Закону, а також пунктами 3, 6, 7, 8, 11, 12, 21 частини другої статті 18 цього Закону. Забороняється покладання обов’язків міністра на особу, кандидатура якої на посаду відповідного міністра була відхилена Верховною Радою поточного скликання".

Тобто, враховуючи, що закон не має зворотної дії, якщо кандидатуру Вітренка внесуть в Раду втретє та провалять, то на нього не можна буде покладати обов'язки "в.о.". Проте це не завадить вносити його кандидатуру на розгляд Ради знову.

"Але Вітренка можуть внести хоч четвертий раз в Раду. Це не буде проблемою. Цей закон взагалі не про Вітренка. Дискусія має бути про те, чому у нас було так багато "в.о." міністрів в різних урядах, того ж Гройсмана. Ніхто за них не відповідав. Вони прийшли, а потім поїхали. Так немає бути. Просто Вітренко став яскравим прикладом в цій всій ситуації", - додала Шкрум.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі LB.ua підкреслив, що "прийняті зміни до закону стосуються лише центральних органів виконавчої влади. Та ніяк не стосуються органів з особливим статусом, зокрема регуляторів".

Нагадаємо, що Рада проголосувала лише за невелике розширення повноважень - поправку, яка дає право в.о міністра приймати рішення щодо розпорядження бюджетними коштами та підписувати накази міністерства, у разі якщо він перебуває в статусі в.о до 60 днів. В першу чергу це було зроблено з тією метою, щоб Вітренко зміг підписати накази про виплату заборгованості по зарплатах шахтарям.