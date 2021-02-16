Світлану Остапу обрали головою наглядової ради НСТУ

16 лютого Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України обрала голову наглядової ради НСТУ та секретаря наглядової ради НСТУ.

Головою наглядової ради НСТУ стала Світлана Остапа. ЇЇ підтримали 9 членів наглядової ради НСТУ. За Максима Кречетова проголосували 6 членів наглядової ради, інформує Детектор Медіа.

Секретарем наглядової ради НСТУ став Вадим Міський, який був двічі секретарем наглядової ради у першій каденції наглядової ради НСТУ. Його кандидатуру підтримали 14 членів наглядової ради НСТУ.

Голову і секретаря наглядової ради НСТУ обрали терміном на два роки.

У засіданні взяли участь 15 членів наглядової ради НСТУ, двоє з них були на засіданні в онлайн-режимі та оголошували свій вибір публічно. Інші члени НР голосували, заповнюючи бюлетені.

Також на засіданні були присутні представники міжнародної спільноти, зокрема Офісу Ради Європи, Представництва Євросоюзу та посольств, голова НСТУ Зураб Аласанія , члени НСТУ Микола Чернотицький та Інна Гребенюк, інші члени правління НСТУ взяли участь у засіданні в онлайн-режимі.

Світлана Остапа - заступник шеф-редактора "Детектор медіа", заслужена журналістка України, член громадської ради при Комітеті з питань свободи слова та інформаційної політики; член громадської ради при Держкомтелерадіо, член Комісії із журналістської етики.

25 березня 2019 року її обрали головою наглядової ради НСТУ, виконувала свої обов’язки до 19 січня 2021 року.