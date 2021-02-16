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Росія перетворила Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС України

За сім років окупації кількість російської техніки і військовослужбовців зросла в рази.

Росія перетворила Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС України
Фото: www.president.gov.ua

За час окупації Криму Російська Федерація істотно наростила військову присутність. Зокрема, протягом семи років бойовий склад надводних кораблів і підводних човнів Чорноморського флоту РФ збільшено на 45%.

Про це командувач ВМС України Олексій Неїжпапа розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Загальна кількість складає 58 одиниць (ЧФ РФ, - ред.), у тому числі носії крилатих ракет морського базування "Калібр" - 13 одиниць", - зазначив Неїжпапа.

Він уточнив, що кількість російських бойових літаків збільшено в 3,5 рази, а вертольотів - у 9 разів, кількість танків досягла близько 40 одиниць.

Крім того, Росія розгорнула систему протиповітряної, протиракетної і протикорабельної оборони, а число військовослужбовців збільшено в три рази - до 40 тисяч осіб.

"Таким чином РФ перетворила АР Крим на найпотужнішу військову базу", - резюмував командувач ВМС України.

Нагадаємо, на початку лютого віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Харківські угоди є неконституційними, а все майно Чорноморського флоту повинно бути повернено чи передано у власність Україні після деокупації Криму.

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