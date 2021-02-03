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Усе майно Чорноморського флоту підлягає поверненню Україні, – Резніков

У законопроєкті МінТОТ "Про державну політику перехідного періоду" йдеться, що після звільнення Криму Чорноморський флот назавжди повертається Україні.

Усе майно Чорноморського флоту підлягає поверненню Україні, – Резніков
Фото: Макс Левин

Харківські угоди є неконституційними, а все майно Чорноморського флоту повинно бути повернено чи передано у власність Україні після деокупації Криму. 

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він також відзначив, що у законопроєкті МінТОТ "Про державну політику перехідного періоду" йдеться, що після звільнення Криму Чорноморський флот назавжди повертається Україні.

"Ми для себе вважаємо Харківські угоди нікчемними. Тим більше що окупант сам порушив усе, що можна було порушити у цих домовленностях, так сам як і Великий договір про дружбу, з якого ми вийшли. У статтті 17 Конституції чітко визначено, що на території України не можуть розміщуватися іноземні військові бази. Раніше для Чорноморського флоту РФ був виняток у перехідних положеннях Конституції, але у 2019 році його з тексту виключили, а значить Харківські угоди є неконституційними, а все майно, зокрема і Чорноморського флоту, підлягає поверненню чи переходу у власність України", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, що 21 квітня 2010 року на той момент президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані Харківські угоди, які передбачали подовження перебування Чорноморського флоту на території України до 2042 року в обмін на зниження ціни на газ. Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди. 

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