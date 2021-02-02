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"Нафтогаз" домовився з 29 компаніями про ціни на газ не вище 6,99 грн у лютому

Збутові підприємства з 13 регіонів забезпечать газом майже 1,2 млн побутових споживачів.

"Нафтогаз" домовився з 29 компаніями про ціни на газ не вище 6,99 грн у лютому
Фото: Радио Свобода

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклала договори з 26 збутовими підприємствами з 13 регіонів для поставок газу населенню в лютому за фіксованою урядом ціною - не вище 6,99 грн за кубометр. Ще 3 постачальники вирішили працювати за підписаними раніше річними контрактами, взявши на себе всі цінові ризики.

Про це повідомляє пресслужба НАК “Нафтогаз України”.

"Таким чином, Нафтогаз Трейдинг надасть ресурс 29 компаніям з очікуваними поставками понад 100 млн куб. м на місяць для забезпечення майже 1,2 млн побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.

Договір передбачає передачу "Нафтогазу" EIC-кодів побутових споживачів і їхніх адрес для формування прогнозних обсягів поставок і гарантування цільового використання газу. Ціна на непідтверджені обсяги визначатиметься за ринковою формулою на дату поставки. 

Нагадаємо, уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Така ціна діятиме не довше ніж до 31 березня. В середньому вартість знизиться на 30%, при цьому для деяких громадян - на 40%. Ця ціна нижча на 1,5 грн від тієї, яка була в опалювальному сезоні 2018-2019 років.

Наприкінці січня майже всі газопостачальні компанії оприлюднили свої ціни на лютий.

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